‘Elektrik zamlarının Türkiye ekonomisiyle ilgisi yok” diyen bakana EMO’dan cevap geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün “Enerjide dışa bağımlıyız. Kendiniz üretmediğiniz sürece dış piyasalardaki fiyatlara maruz kalıyorsunuz, bu yüzden zam geliyor. Bir de tabii kurdaki değişiklikleri de üzerine koyduğunuzda yansıması bu şekilde oluyor. Türk ekonomisiyle ilgisi yok” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası'ndan tepki geldi. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretiminde ithal kaynak kullanımının yüzde 5 arttığını vurgulayarak, “Rüzgar, güneş, su, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları ithal edilmediği halde YEKDEM kapsamında bunlardan üretilen elektriğe kilovatsaat başına ortalama 8 dolar-cent birim fiyat ödenmeye devam ediliyor” dedi.

Geçen yılın aynı dönemine göre YEKDEM kapsamında verilen destek miktarının yüzde 15 arttığına işaret eden Özdağ, “2021 Haziran Ayı sonu itibariyle 26 haftada üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 48'i ithal kaynak, yüzde 24'ü de YEKDEM'den karşılandı” diye konuştu.

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Özdağ şöyle devam etti:

“Dolayısıyla 2021 yılı ilk 26 haftasında üretilen elektriğin yüzde 75'i için doğrudan Amerikan Doları cinsinden ödeme yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Döviz TL kur farkı açıldıkça elektrikte de zamlar kaçınılmaz hale geldi. Dolayısıyla elektrik zamlarının Türk ekonomisiyle çok ilgisi var.

“ÇOK CİDDİ İSRAF VE VERİMSİZ KULLANIM VAR”

“Covid 19 yaygın salgın döneminde ekonomik daralma döneminde elektrikte tüketim artışları yaşanıyor ve Enerji Bakanı bununla övünüyor. Çok yazık.

Sanayi üretimi, ticaret hacmi ve istihdam daralırken enerji tüketimi artıyorsa ortada çok ciddi israf ve verimsiz kullanım var demektir.

Kurak döneme girileceği ve hidroelektrik gelirlerinin düşeceği biliniyordu, neden enerji verimliliğine gereken önem verilmedi. Neden enerji verimliliği konusunda zorlayıcı tedbir ve önlemler alınmadı.”

“RANTTAN İBARET POLİTİKALAR”

Çevre Şehircilik Bakanlığı da 2011 öncesi iskan ruhsatı almış konutlarda enerji verimliliğini sağlayıcı hiçbir önlem almadığı gibi kentlerimizi ısı adası haline getiren beton-asfalt-imar ve ranttan ibaret politikalarını sürdürmeye devam ediyor.

“DOLARA BAĞIMLI HALE GETİRDİLER”

Kesintisiz 20 yıldır halkı ve doğayı yok sayarak, sadece şirketlere para kazandırma anlayışıyla enerji politikaları uygulayanlar; ülkemizi enerjide sadece ithal kaynak bağımlılığına sokmadılar, elektrik üretimini de Amerikan Dolarına bağımlı hale getirdiler.

Bu enerji yönetimi ve şehircilik anlayışı ile; 2021 Ekim Ayı ve devamında 2022 Ocak Ayında yani önümüzdeki 6 ay elektriğe zam gelmesi kaçınılmaz ve enerji zamları yüzde 30'ları bulabilir.

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