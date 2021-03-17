EPGİS’ten akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına tepki

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) aldığı kararla Türkiye için akaryakıtta tek fiyat uygulamasına geçti.

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre il bazında akaryakıt satış tavan fiyatı kurum tarafından belirlenecek. Bu geceden itibaren yürürlüğe görecek fiyatlara göre fiyatlarda 17-20 kuruş düşüş olacak.

EPGİS: ONARILMASI GÜÇ BİR DARBE VURACAK

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada söz konusu karara tepki gösterilerek, “EPDK'nın almış olduğu karara istinaden, 18 Mart tarihinde uygulamaya geçecek olan ve 2 ay süreyle akaryakıt fiyatlarına getirilecek olan tavan fiyat uygulaması maalesef sektörümüz paydaşlarına onarılması güç bir darbe vuracaktır.

Akaryakıt fiyatlarının 7 TL ortalamalarda olduğu bir dönemde toplamda 1 TL bile olmayan bayi/dağıtıcı kârında yüzde 25 kesintiye yol açan bu karar yüz binlerce sektör çalışanına pandemi döneminde gelen ikinci büyük felaket olarak da adlandırabilir. Bu sebeple sendika hukukçularımız ilgili kararı ivedilikle inceleyip kararın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali için gerekli girişimlerde bulunacaklardır.” denildi.

EPDK GELİR PAYINDAN FERAGAT ETSİN

Yapılan müdahalenin pompa fiyatlarında indirim olarak görülmesine rağmen esasında bayi ve dağıtıcı şirketinin kârlılığına direkt müdahale ve büyük bir yetki kullanımı olduğu belirtilen açıklamada, “Vatandaşa daha uygun fiyat ile akaryakıt satışı hedefleyen EPDK, fiyatlandırma sistemi içinde almış olduğu litre başı 5 kuruşluk gelir payından neden feragat etmemektedir ve tüm yükü bayi ve dağıtıcı şirkete yüklemektedir? Bu gelirinden feragat etmesi en azından bizim üzerimizdeki yükü de azaltacaktır.” denildi.

EŞEL MOBİL İLE ÖTV KAYBI 4 MİLYAR TL

“2 ay öncesinde başlayan Silici-1 ve Silici-2 operasyonları ile sektörde yaşanan vergi kaçakçılığına (Yaklaşık 27 milyar TL) yapılan müdahale ortadayken, alınan bu karar kanunlara saygılı düzgün istasyon işletmecilerine bir ceza niteliği taşımaktadır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eylül ayında otogaz ile başlayan ve aralık ayında da akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi ile zaten fiyatlar sabit tutulmaktadır. Sadece uygulanan eşel mobil sisteminin devletimizde yarattığı ÖTV kaybı yaklaşık 4 milyar TL'ye ulaşmıştır.

İSTASYONLARIN BATMASINA SEBEP OLACAKTIR

Buna rağmen EPDK başkanının geçtiğimiz günlerde yenilediği “Nerede 1 kuruş daha düşük fiyat var ise orayı tercih edin” söylemi ile vergi kaçakçılığı yaparak fiyatlarını düşüren istasyonları adres göstermiş ve adeta onları ödüllendirmiştir.

Motorin satışında akaryakıt istasyonları brüt olarak litrede 1 TL kazanmaktadırlar.

Bu brüt gelirin içinde; personel gideri, elektrik, su, kira, stopaj giderlerini çıkardığımızda ortalama 55 kuruş gelir kalmaktadır.

Diğer yandan uygulanan merkez bankası faiz kararları ile bankaların uyguladığı komisyon oranları yüzde 0.99’dan şu anda yüzde 1.70’lere gelmiştir.

Aradaki fark TL bazında 45 kuruş seviyesindedir. İstasyon sahibinin eline kalan net kar ise sadece litrede eksi 10 kuruştur.

Durum böyle iken 17-25 kuruş fiyatların indirilmesi kararı istasyonların daha da zarar etmesi ve batmasına sebep olacaktır.