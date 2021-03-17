Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) aldığı kararla Türkiye için akaryakıtta tek fiyat uygulamasına geçti.

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre il bazında akaryakıt satış tavan fiyatı kurum tarafından belirlenecek. Bu geceden itibaren yürürlüğe görecek fiyatlara göre fiyatlarda 17-20 kuruş düşüş olacak.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunları ile bu uygulamayı suistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik” dedi.

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyordu.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyordu.