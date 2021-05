Esnaftan Erdoğan’a: Sandığa gidip helalleşelim

Kamera: Sinan Tunç

17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeyle birlikte kısıtlama kapsamında olan esnaf yeniden kepenk kaldırdı. Kısıtlama kapsamında olmayan paket servis ile çalışan kafe ve lokantalar ise normalleşmeyle beraber yeniden müşterilerini kabul etmeyi bekliyordu ancak umduğunu bulamadı. Gerekli desteği alamayan esnaflar kiralarını, faturalarını ödemekte zorlanırken siyasetin yeni tartışma konusu olan “Helallik” tartışmasına katıldı.

“SANDIĞA GİDİP HELALLEŞELİM”

Bir lokantada çalışan Tahsin Türk, müşteri kabul etmeyi beklediklerini ancak hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, “Paket servis doyurmuyor. Kiramız, elektrik, su birikti ödemesini yapamadık. Esnaf olarak sıkıntıdayız, bunalıma girdik. Bir an önce esnafa ve çalışana destek çıkılmasını talep ediyoruz. İşletmelere 750 lira verdi. 750 liraya elektriği bile karşılamıyor. Mülk sahiplerimiz kiralarımızı ertelese belediyeye bağlı olan işletmeler elektrik, suyumuz ertelense. Tam kapanma oldu, her şeyin bitmesini beklerken şu an da destek yok. Kadıköy’ün göbeğinde 750 lira ne? Ben şahsen Tahsin Türk olarak hakkımı helal etmiyorum. Benim neler çektiğimi bir seneyi aşkındır çok şey çektim. Çoluk, çocuğum aç. Helallik isteniyorsa sandığa gidelim. Sandığa gidip helalleşelim. ” diye konuştu.

“ELİMİZDEKİNİ SATIYORUZ AMA O DA BİTTİ”

17 yıllık işletmeci Erkan Dere, sadece 17 günlük kapanmanın değil bütün süreçten çok etkilediklerini söyleyerek, “Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kira, elektrik, su hepsi bizi aşağı çekti. Hükümetten destek bekliyorduk, hiçbir yardım olmadı. Elemanlarımızı çıkarmak zorunda kaldık. Paket servisinden hiçbir karımız yok. Sadece ayakta kalmak için bu süreçte paket servisle devam etmeye çalışıyoruz. Hiçbir destek alamadık. 25 bin lira kredi çektik, kiramızı ödedi o da. Cebimizdeki harcıyoruz, elimizdeki satıyoruz ama o da bitti. Açıkçası hakkımızı helal edemiyoruz. Etmemiz için bize yardım etmesi lazım. Etmediği gibi bizi daha da aşağı çekiyorlar. O yüzden de etmiyoruz. ” ifadelerini kullandı.

“BİR HAKSIZLIK VARSA HELALLİK ALINIR”

Yüzde 50 kapasiteyle açılmayı bekleyen ancak umduğunu bulamayan bir başka esnaf Hasan Kaba, “Biz kısmi yüzde 50 kapasiteyle bile olsa müşteri almayı bekliyorduk fakat beklentiler karşılanmadı. Esnaflar genel olarak bir destek alamadı. Şu an hala kapalı ve ciddi bir belirsizlik söz konusu. 1 Haziran’dan sonra bir hareketlilik olacaktır ama insanların finansal gücü buna yeterli olacak mı? Biz tamamen açacağımızı düşünürsek insanların ekonomik güçleri, ekonomik yeterlilikleri gelip dışarıda yemek yemeye ya da keyfi harcama olarak gördükleri şeyleri yapabilmeye yetecek mi bu da önemli. Bir haksızlık varsa helallik alınır. Hakkını helal etmiş, etmemiş olanlar olabilir. Ben, hakkımı yeniliyorsa helal etmiyorum.” şeklinde konuştu.

“11 KİŞİ ÇALIŞTIRIYORDUM ŞİMDİ KENDİ AÇIP KENDİM KAPATIYORUM”

40 yıldır bir çanta firmasının sahibi olan ve sadece lokanta ve kafelerin dışında diğer esnafın da zor durumda olduğunu ve konuşulmadığını ifade eden Coşkun Zararsız, ” Bizim gibi esnafı düşünen yok. Konu sadece lokanta, meyhaneler değil. Deri tekstili olsun, kumaş tekstili olsun maalesef 17 gündür kapalıyız ve hiçbir yardım alamıyoruz devletten. Bu süreç zarfında 40 yıllık birikimlerimizi kaybettik, satmak zorunda kaldık. Ayakta kalmak zorundayız başka türlü mümkünatı yok. 40 yıllık marka olmuş bir firmayım Türkiye’de. Buna rağmen zorlandıysam diğer esnafların halini düşünemiyorum. Kredileri alıyoruz, kredileri alamayınca bu sefer elimizdeki arabayı, daireyi satmak zorunda kalıyoruz. 40 yılın sonucu bu olmamalıydı. Yanımda 11 kişi çalıştırdım şu anda tek başıma açıp kapatıyorum ve buna rağmen dönemiyorum. Dükkan lebalep çanta dolu. Kemiklekmiş müşterilerimiz var, onlar olmasa tamamen kapatıp gideriz. ” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı