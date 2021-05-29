■ Kemal ATLAN/İsmail AKIN/İlker KILIÇASLAN/Halil ATAŞ/Batuhan SERİM

Ekonomik kriz, salgın ve birbirini izleyen zamlar vatandaşı çileden çıkardı. SÖZCÜ muhabirleri, yağmur gibi gelen zamlarla artan gıda fiyatlarını sordu, vatandaşların dertlerini dinledi. Vatandaşların hepsi zamlara tepki gösterdi; “Evlerde yangın var. Tencereler kaynamıyor. Her markete gittiğimiz gün zam ile karşılaşıyoruz. Helallik isteyeceklerine, önce vatandaşların insanca yaşayabilecekleri şekilde fiyatları düşürsünler” sözleriyle dert yandı.

FİLELER DOLMUYOR

■ Ev hanımı Fatma Kaya (45): “Bazı ürünlerde yüzde 100'ü aşan fiyat artışları oldu. Ekonominin ne kadar iyi yönetildiği buradan belli oluyor! İthalata dayalı bir ekonomimiz var. Evlerde yangın var. Tencereler kaynamıyor. 100 TL'ye doldurduğum fileyi, aynı ürünleri almama rağmen, 250 ile 300 liraya dolduramıyorum.”

■ Özel sektörde çalışan Doğan Kolaç (31): “Paranın değeri hiç kalmadı. İnsanın en temel hakkı olan beslenme ve temizlik gibi giderlerdeki bu artış, kazanılan parayla kıyaslandığında inanılmaz bir uçurum ortaya çıkıyor.”

■ İşçi Ömer Alkan (42): “Markete gittiğimiz her gün yeni bir zam ile karşılaşıyoruz. Elektrik ve akaryakıta gelen zamlarla marketlerdeki ürünlere de zam geliyor. Akaryakıt fiyatları düştüğünde ise bu düşüşün reyonlara yansıdığını göremiyoruz.”

GRAMLA ALIYORUZ

■ Sıhhi tesisatçı Secaattin Aydinç (55): “Yeni güne zamla uyanır olduk. Alım gücümüz her geçen gün azalıyor. Günlük kilo yerine gramla alışverişlerimizi yapıyoruz.”

■ Emekli öğretmen Zeynel Abidin Ergen (61): “Markete gitmeye korkuyoruz. Fiyat artışlarını otomatiğe bağlamışlar, her gün 3-5 kuruş artıyor.”

GİTMEYE KORKUYORUZ

■ Ferzan Sarsılmaz (59): “Marketlerdeki fiyatlar el yakıyor. Hayat standartlarımızda inanılmaz bir düşüş oldu. Artık bazı şeylerin fiyatlarını takip edemiyoruz.”

■ Kuaför Nuray Tinti (32): “Markete girmeye korkar olduk. Sabah kahvaltımızı nasıl yapacağız diye düşünüyoruz. Helallik isteyeceklerine, vatandaşların insanca yaşayabilecekleri şekilde fiyatları düşürsünler.”

100 TL'YE SEPET DOLARDI, ŞİMDİ 3 PARÇA ALABİLYORUZ



■ Ev hanımı Seyran Güller (53): “Market fiyatları çok yüksek. Eskiden 100 TL'ye sepet doluyordu, şimdi anca üç parça bir şey alabiliyorsun. Vallahi çok sinirliyiz ama kimse bir şey yapmıyor. Yağ fiyatları çok pahalı, altınla yarışıyor. Yemekleri neyle yapacağız bilmiyoruz. İnsanlar çok tepkili, elimizden bir şey gelmiyor…”

FİYATLAR UÇUYOR

■ Mühendis Vedat Akagündüz (56): “Fiyatlar uçuyor. Son altı ayda her şey en az yüzde 50 zamlandı. Bazı kalemler yüzde 100 arttı. Alım gücü çok düşük. Kasada 300-400 TL ödüyorsunuz ama eliniz boş çıkıyorsunuz! Marketlerde kimse yok, alamıyorlar.”