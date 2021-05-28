6 kişilik iş ilanına 1919 kişi başvurdu

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi bir süre önce 1 adet temizlik görevlisi (Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) ve 5 adet temizlik görevlisi sürekli işçi alınacağını duyurdu. Üniversitenin işçi alımı için İŞKUR'a yaklaşık 2 bin kişi başvurdu.

İŞE ALINACAK İSİMLER KURA SONUCU BELİRLENECEK

Üniversitenin resmi sitesinde işe alınacak kişilerin çekilecek kura sonucu belirleneceği duyuruldu. Konuya ilişkin üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Üniversitemize 1 adet temizlik görevlisi (Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) ve 5 adet temizlik görevlisi sürekli işçi alınacaktır. İŞKUR’a yapılan müracaatlar sonucunda, İŞKUR tarafından temizlik görevlisi (Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) ilanına 13 kişi, temizlik görevlisi ilanına ise 1906 kişi başvurduğu bildirilmiştir.

* İŞKUR'un gönderdiği başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı oranında kişi kura çekimi sonucu asil aday belirlenecek olup kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulacaktır.

* Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi 28 Mayıs 2021 Cuma günü (bugün) saat 10.00’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.

TÜİK'E GÖRE İŞSİZLİK ORANI AZALDI

TÜİK Türkiye genelinde işsiz sayısının 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi, işsizlik oranının ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 13,1 seviyesine indiğini açıklamıştı.