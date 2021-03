Faizsiz konutçular TOKİ’ye rakip oldular

Konut hayali kuranlara faizsiz konut edindirme taahhüdünde bulunan şirketlerin düzenlediği kampanyalar “TOKİ'ye rakip oldular' dedirtiyor. Kısa sürede ucuz konut vadeden bu kampanyalar dolayısıyla 1980'lerde yaşanan banker krizine benzer bir skandalın patlamasından da endişe ediliyor. Nitekim, şirketlerin birçoğu konut üretmediği gibi kampanyaya katılan vatandaşın sahip olacağı eve ilişkin de muğlak ifadeler kullanmayı tercih ediyor.

YASA KABUL EDİLDİ

Faizsiz konut ve araç edindirme sistemi uzun yıllar sonra Meclis'te kabul edilen kanun ile yasal çerçeveye kavuştu. Ancak sistem sıkı denetlenmediği taktirde yeni krizler yaratma potansiyeli taşıyor. Bu model ile vatandaşı konut ve otomobil sahibi yapacağını iddia eden firmaların kampanyaları da sisteme duyulan kuşkuların artmasına neden oluyor. Son olarak Katılevim'in ayda 1.500 liralık taksit ile 10 ayda ev sahibi yapmayı taahhüt eden ilanları tartışmanın büyümesine neden oldu. Düşük fiyatları ile adeta TOKİ'ye rakip olan bu firmaların konutları nasıl teslim edeceği merak uyandırdı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, faizsiz ev sistemi ile ayda 1.500 lira taksit ödeyerek 10 ayda vatandaşa konutları teslim edeceğini iddia eden firmanın ilanına tepki gösterdi.

BANKER KRİZİ BENZETMESİ

Tasarrufa dayalı finans modeli ile ev ve otomobil edindiren şirketlere karşı uyarılarda bulunan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da “Bu saadet zinciri modelidir. Zincir bir yerden koparsa sistemin tıkanması kaçınılmaz bir noktaya gelir ki asıl felaket o zaman olur” dedi.

Bu modelde şirketler kaynak sorunu yaşadığında yine vatandaşın mağdur olacağını belirten Budak, “Hassasiyetle izlenmezse 1980'li yılların başlarındakine benzer bir banker krizi mağduriyeti yaşamak kaçınılmazdır” diye konuştu.

PROJEYİ GÖSTERSİNLER

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, sosyal medya ağı Twitter'dan yaptığı paylaşımda “10 ayda 15.000 lira ödeyip ev sahibi olmak ne güzel! Aşağıdaki ilanı verenler evlerin nerede olduğunu ve planlarını TBMM'deki ofisime iletiversinler” paylaşımı yaptı. Çıray'ın açıklamalarına yanıt veren Fevzi Bora isimli bir kullanıcı, “Sayin vekilim, 15.000 TL ayrıca ayda 3.000 TL civarı bir ödemeyle 60 ay 70 ay ara ödemeler, ortada daire de yok. 15.000 TL komisyon. Saadet zinciri. Her an insanların mağduriyeti kaçınılmaz” paylaşımı yaptı. Aytaç Çile isimli bir kullanıcı ise “Tapuyu vermiyor 20 yıl taksit peşinat ödüyorsun, tapu o zaman! Tabi 20 yıl sonra sahibini bulabilirsen! Tosuncuk gibi paraları alıp gidecekler” ifadelerini kullandı. Ergün Can isimli bir kullanıcı ise “Desene sürüler ders almadı. Yakında yandım Allah türküleri söylerler” ifadelerini paylaştı.