Ford Otosan Gölcük fabrikasında üretime ara veriyor

Ford Otosan, yarı iletken tedarikinde yaşanan sorun gerekçesiyle Gölcük fabrikasında 19 Nisan ila 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verecek.

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şöyle denildi:

29 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam etmesinin yanında, Japonya’daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde ilave tedarik sorunları ortaya çıkmıştır.

Şu ana kadar ana ortağımız Ford Motor Company’nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkileri en aza indirilmiş olmakla birlikte, bu yeni gelişmenin etkisiyle, her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanması amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Gölcük Fabrikamızda 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir.

Üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde azaltılmasıyla, kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerimizin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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