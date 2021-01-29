Gram ve çeyrek altın ne kadar? 29 Ocak altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları, corona virüsünü kontrol altına alma çalışmaları ardından dar aralıkta hareket ederken, altının çeyrek altın fiyatı 714 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 29 OCAK

İstanbul Kapalıçarşı'da 440,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 440,70 liradan, 2 bin 903 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 924 liradan, 401,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405,70 liradan, 2 bin 837 liradan alınan Lira (Tam) altın 2 bin 857 liradan, bin 418 liradan alınan Yarım altın bin 428 liradan ve 709 liradan alınan Çeyrek altın 714 liradan satıldı.

ALTIN YARIŞINDA ZİRVE TÜRKİYE’NİN

2020'de yüksek risk, düşük faiz oranları ve özellikle ilkbahar sonu ve yaz aylarındaki pozitif fiyat ivmesi sayesinde altın en iyi performans gösteren yatırım aracı oldu.

Altın fiyatları geçen yıl önemli para birimleri karşısında değer kazandı ancak TL’deki hızlı erime Türk yatırımcısına rekor getirdi. Dünya Altın Konseyi’nin 2021 Altın Görünüm Raporu’na göre altının ons fiyatının TL karşısındaki değeri 2020’de yüzde 55.6 arttı. Rus Rublesi yüzde 48.4 ile ikinci sırayı, Güney Afrika Randı yüzde 30.9 ile üçüncü sırayı aldı. Gram altının TL karşılığı ons altınla hesaplanıyor. 1 ons altın standart olarak 31.10 grama eşdeğer. Kapalıçarşı’da 24 ayar altının gram satış fiyatı ise geçen yıl yüzde 55.9 değer kazandı.