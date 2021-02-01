Gümüş fiyatları 8 yılın zirvesinde

ABD’de Reddit üzerindeki forumlarda örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerindeki hareketleri kısıtlanması sonrası açık pozisyonların olduğuna inanılan gümüşe yönelmeleri, gümüş fiyatını 8 yılın zirvesine taşıdı.

Gümüşün global çapta yatırımcı forumlarında en önemli gündem maddesi haline gelmesi fiyatı cuma gününe göre yüzde 11’den fazla artırarak 30,07 dolar/ons ile 19 Şubat 2013’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

2020 yılının zirvesi olan 29,8588 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan gümüş fiyatı cuma gününe göre yaklaşık yüzde 10 artışla 29,58 dolar/ons seviyesinde.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatındaki bu güçlü ralli altın fiyatına da 1871,92 dolar/ons fiyatını gösterdi. Altın şu sıralarda 1.865 dolar/ons seviyesinde.

İç piyasada ise dolarda yaşanan düşüş ile beraber gram altın fiyatları gerileme eğiliminde. Gram altın 433 TL’den işlem görüyor.