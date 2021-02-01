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Gümüş fiyatları 8 yılın zirvesinde

Gümüş fiyatları cuma gününe göre yüzde 11'den fazla artırarak 30,07 dolar/ons ile 19 Şubat 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ons altın ise 1860 dolar seviyesinde seyrini korurken gram altın dolarda yaşanan düşüşün etkisiyle 433 TL seviyesinde.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:11, 01/02/2021
Haberler Ekonomi
Gümüş fiyatları 8 yılın zirvesinde

ABD’de Reddit üzerindeki forumlarda örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerindeki hareketleri kısıtlanması sonrası açık pozisyonların olduğuna inanılan gümüşe yönelmeleri, gümüş fiyatını 8 yılın zirvesine taşıdı.

Gümüşün global çapta yatırımcı forumlarında en önemli gündem maddesi haline gelmesi fiyatı cuma gününe göre yüzde 11’den fazla artırarak 30,07 dolar/ons ile 19 Şubat 2013’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

2020 yılının zirvesi olan 29,8588 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan gümüş fiyatı cuma gününe göre yaklaşık yüzde 10 artışla 29,58 dolar/ons seviyesinde.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatındaki bu güçlü ralli altın fiyatına da 1871,92 dolar/ons fiyatını gösterdi. Altın şu sıralarda 1.865 dolar/ons seviyesinde.

İç piyasada ise dolarda yaşanan düşüş ile beraber gram altın fiyatları gerileme eğiliminde. Gram altın 433 TL’den işlem görüyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:50,