Güney Afrika’dan Türk şirkete ret

Güney Afrika çevre bakanlığı, yüzer santral işletmecisi Karpowership’in ülkeye elektrik üretecek üç doğalgaz santrali için yaptığı çevre izni başvurusunu reddetti.

Karadeniz Holding’e bağlı Karpowership Orman, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı’nın kararına itiraz edeceğini ve temyiz sürecini kazanacağına emin olduğunu açıkladı.

İHALE KAZANMIŞTI

Karpowership, Güney Afrika hükümetinin ülkedeki elektrik kesintisi sorununu acilen hafifletmek için açtığı 2,000 megawatt’lık elektrik santrali ihalesini kazanmıştı.

Şirketin limanlara demirleyeceği üç adet yüzen doğalgaz elektrik santraliyle ülkeye elektrik sağlayacağı proje, Mart’ta Güney Afrika hükümeti tarafından ihale için tercih edilen projeler arasında yer almıştı.

Fakat ihaleyi kaybeden bir şirket, ihale sonuçlarını mahkemeye taşıdı. Çevre aktivistleri de Karpowership’in projelerine karşı çıkmaktalar.

Çevre bakanlığının yaptığı açıklamada, “Bakanlıktaki yetkili kurul, konuyla ilgili tüm bilgileri değerlendirdikten sonra çevresel izin başvurularını reddetmeye karar vermiştir” denildi. (Reuters)

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