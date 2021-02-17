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Halkbank davasında ABD mahkemesinden kritik karar

ABD mahkemesi İran'ın alacaklılarının, Halkbank aleyhine açtığı ayrı bir davanın Türkiye'de görülebileceğine karar verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:58, 17/02/2021
Haberler Ekonomi
Halkbank davasında ABD mahkemesinden kritik karar

ABD’de mahkeme İran’ın alacaklılarının Halkbank aleyhine açtığı ayrı bir davanın Türkiye’de görülebileceğine karar vererek, davanın reddi talebini şartlı olarak kabul etti.

Davanın Halkbank aleyhine ABD devleti tarafından açılan ve İran yaptırımlarını ihlal ile suçlandığı dava ile bağlantısı bulunmuyor.

İranlı grupların saldırılarından mağdur olan 876 kişinin Halkbank aleyhine dava açma talebini inceleyen yargıç, davanın Türkiye’de görülebileceğini karar verdi ve Türkiye’de yargılamanın koşulları hakkında tarafların 2 Mart’a kadar anlaşmasını istedi.

BAZI ŞARTLAR BELİRLENDİ

Mahkemenin Türkiye saati ile gece saatlerinde yayımladığı kararda, “Davanın reddi kararı Halkbank’ın Türkiye’de yargılanmayı kabul etmesi, Türk mahkemelerinin yetkisini kabul etmesi ve zaman aşımına dayanan savunma yapmamasını şart koşmaktadır” denildi.

ANA DAVAYA AYRI AÇILMIŞTI

Dava Halkbank’ın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle yargılandığı ana davaya ayrı olarak açılmıştı.

ABD devletinin açtığı ana davanın reddedilmesi için Halkbank talepte bulunmuş, ancak bu talep reddedilmişti. Halkbank ise ret kararını temyize götürmüştü.

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Yayınlanma Tarihi:09:22,