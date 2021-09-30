Halkın parasını yiyip sağlığıyla oynuyorlar

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, şehir hastanelerinin halkın cebini soyan, sağlığını tehdit eden bir mekanizmaya dönüştüğünü savundu.

Erdoğan SÜZER

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Sayıştay'ın raporlarında şehir hastaneleriyle ilgili ürkütücü tespit ve uyarıların yer aldığını belirten Uğur, “Sayıştay şehir hastanelerindeki soygunu belgelemiştir. Raporda tek tek ortaya çıkarılan şehir hastanelerindeki usulsüzlüklerin yol açtığı kamu zararlarının tamamı halkın cebinden çıkmaktadır. Bu hastanelerin halkın sağlığıyla oynadığı ve oynamaya da devam ettiği net biçimde ortadadır. Halkın parasını yiyip sağlığını tehlikeye atan hastanelerin usulsüzlüklerine göz yumulmakta, şirketler kayrılmakta, kaynaklar yandaş şirketlere aktarılmaktadır” dedi.

Uğur, hastane binalarını zamanında teslim etmeyen, eksik ya da sağlık hizmeti sunmaya uygun olmayan ekipman kullanan şirketlerin, dövize dayalı ödemeleri fazla fazla aldığını ad dile getirdi. Şehir hastanelerine ait bazı varlık ve yükümlülükleri ile kira ödemelerinin hatalı kaydedildiğini ifade eden Dr. Uğur, İstanbul Çam ve Sakura, Konya, Adana, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Manisa, Mersin, Ankara Bilkent ve Bursa şehir hastanelerinde tasarruf sağlayacak enerji tesisleri için yersiz ödeme yapıldığını belirtti.

Demirbaşların bir kısmı eksik çıktı

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, “Şehir hastaneleri üzerinde bütçe kaynakları seferber edilirken halkın sağlığı da hiçe sayılmaktadır. Şehir hastanelerinde yapılan denetimlerde, tıbbi cihaz ve demirbaşlardan bir kısmının bulunmadığı tespit edilmiştir. Şehir hastanelerine tıbbi ekipman sayılarının yetersiz kalması üzerine kapatılan devlete ait hastanelerden ekipman getirilmiştir” dedi.