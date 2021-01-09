Hazine’nin 2020 bilançosu: 181,8 milyar TL açık verildi, faize 121,2 milyar TL ödendi

Hazine'nin 2020 yılı bilançosu belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı verilere göre, Hazine aralıkta 46,7 milyar TL, 2020'nin tamamında 181,8 milyar TL açık verdi.

Hazine'nin yıllık nakit açığı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı.

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÇOK DÜŞÜK OLMASINA RAĞMEN

Nakit açığı, Hazine'nin giderlerinin gelirlerinden fazla olmasından kaynaklanıyor. 2015'te sadece 17,2 milyar TL olan nakit açığı, 5 yılda yaklaşık 10 katına yükselmiş oldu.

Son yıllarda Hazine'nin nakit dengesindeki bozulma dikkat çekiyor. Pandemi döneminde birçok ülkede kamu açıkları artsa da, Türkiye’de hükümet, doğrudan gelir desteği vermek yerine vatandaşı kredi almaya yönlendirmiş, kısa çalışma ve ücretsiz izin kaynaklı ödemeler İşsizlik Fonu’ndan yapılmıştı.

Vatandaşa sosyal destek programları kapsamında Hazine’den yapılan doğrudan ödeme sadece 5,4 milyar TL’de kaldı.

FAİZ HARCAMALARI ARTTI

Hazine'nin giderleri içinde yer alan faiz harcamalarında son yıllardaki artış dikkat çekiyor. 2019'da 97,8 milyar TL olan Hazine'nin faiz giderleri, 2020'de yıllık yüzde 24'lük artışla 121,2 milyar TL'ye yükseldi.

Hazine'nin faiz harcaması 2017 yılında 55,5 milyar TL idi. 3 yılda bu rakam neredeyse 2,5 katına ulaştı. Döviz kurlarındaki artış da Hazine'nin faiz harcamalarını artırdı.

AÇIKLA BİRLİKTE BORÇLANMA DA ARTTI

Hazine'nin giderleri gelirlerinden fazla olunca, ortaya çıkan açık daha çok borçlanarak kapatıldı.

2019'da 152,4 milyar TL olan Hazine'nin net borçlanması, 2020'de yüzde 58 artışla 240,8 milyar TL'ye yükseldi.

Net borçlanma, toplam yeni borçlanmadan eski borçların ödemesinin çıkarılmasından elde ediliyor. Bu rakam, 2015'te sadece 17,1 milyar TL idi.

Hazine'nin açıklarındaki büyük artış, net borçlanmayı da artırdı.

Hazine'nin 2020'deki toplam borçlanması ise 483,6 milyar TL oldu. Bu rakamın 63 milyar TL'si dış borçlanma, 420,6 milyar TL'si iç borçlanma olarak kayıtlara geçti.

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