Haziranda dış ticaret açığı arttı

Türkiye’nin ticaret açığı Haziranda geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1 artarak 2.9 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2021 Yılı Haziran Ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatif Verilerini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolar olurken, ithalat bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 22,7 milyar dolar çıktı.

İhracat Haziran’da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken dış ticaret açığı yılın ilk yarısında yüzde 11 azalarak 21,2 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, salgının dünya çapında gücünü yitirmesiyle birlikte önümüzdeki aylarda küresel çapta ertelenen talebin karşılanmaya başlayacağını ve bunun ihracatın artması için bir fırsat olduğunu söyledi.

BAKAN’DAN AB VURGUSU

Muş, geçen hafta yapılan ve Türkiye ile var olan gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi yönünde herhangi bir ilerleme kaydedilmeyen Avrupa Birliği zirvesine atıfta bulunarak Türkiye’nin gümrük birliğinin güncellenmesi için sarf ettiği çabalara AB’nin cevap vermesini istedi.

AB’nin Türkiye için çıpa olmaya devam ettiğini ifade eden Muş, AB’nin karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan ve yeşil mutabakat olarak adlandırılan düzenlemelerinin Türkiye’nin ihracatına engel teşkil etmemesi için bakanlığın AB ve üye ülkeler nezdinde görüşmeler yapmayı sürdürdüğünü de belirtti.

ASLAN PAYI OTOMOTİVDE

Verilere göre ihracattan en çok pay alan ilk üç fasıl içinde otomotiv ve kara taşıtları Haziran’da yüzde 13 artışla 1.9 milyar dolar, kazanlar ve makinalar yüzde 45 artışla 1.9 milyar dolar, demir-çelik yüzde 98 artışla 1.6 milyar dolar ihracat kaydetti.

En çok ithal edilen üç fasıldan mineral yakıt ve yağlar yüzde 133 artışla 3.7 milyar dolar, kazanlar ve makinalar yüzde 39 artışla 2.7 milyar dolar, demir-çelik yüzde 85 artışla 2.2 milyar dolar tutarında ithal edildi. (REUTERS)

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