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İBB’den Halk Ekmek’e yüzde 25 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Halk Ekmek, 1 TL’lik 250 gram ekmeğe 25 kuruş zam yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:35, 16/07/2021
HaberlerEkonomi
İBB’den Halk Ekmek’e yüzde 25 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek, 1 TL'lik 250 gram ekmeğe yüzde 25 zam oranında yaptı.

1 TL'lik ekmek, 17 Temmuz'dan (yarın) itibaren 1.25 lira olarak satışa sunulacak.

Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, bazı ürünlere hiç zam yapılmadığını, bazılarında sadece yuvarlama yapıldığını belirterek bu artışın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Nama “Un fiyatları ve diğer girdilerine fiyatları aşırı yükseldi. Pandemi nedeniyle ekmeği uzun süre maliyetinin altında sattık. Piyasada ekmeğin fiyatı 2 TL civarında. Hâlâ Türkiye'nin en ucuz ekmeğini İBB Halk Ekmek satıyor” dedi.

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Ekonomi İBB istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye zam
Yayınlanma Tarihi:15:33,