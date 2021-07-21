IMF ve Dünya Bankası, 2 yıldır ilk kez yüz yüze toplanmayı planlıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, Ekim ayında Washington’da yapacakları sonbahar toplantılarının bazılarını yüz yüze yapmayı planladıklarını, geçen yılki corona virüsü pandemisinden bu yana ilk kez yıllık etkinliklerin yüz yüze gerçekleştirileceğini açıkladı.

HİBRİT MODEL

Kurumlardan Salı günü yapılan açıklamada, IMF ve Dünya Bankası Kalkınma Komitesi’nin toplantılarının hibrit formatta gerçekleştirileceği ve üyelerinin şahsen katılmaya davet edileceği belirtildi.

Yüz yüze düzenlenecek toplantılara aynı zamanda IMF ve Dünya Bankası dijital platformlarında sanal olarak da erişilebilecek.

PLAN DEĞİŞEBİLİR

Toplantılara 190 üye ülkeden binlerce delege, gözlemci ve gazeteci katılıyor. Bu yılki sonbahar zirvesi 11-17 Ekim tarihleri ​​arasında gerçekleşecek.

IMF ve Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıları doğrultusunda “gerekirse bu plan değiştirilebilir” dedi.

KALICI UZAKTAN ÇALIŞMAYA GEÇECEKLER

Geçtiğimiz hafta çıkan bir habere göre, IMF’nin çalışanların pandemi sonrasında haftanın bir kısmında evden çalışabilmesi için bir strateji planladığı öğrenilmişti.

IMF bu stratejiyle fiziksel alan ihtiyaçlarını azaltmayı ve ellerindeki bazı gayrimenkulleri satmayı da planlıyor.

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