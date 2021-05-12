İNDER: İnşaatlar devam ediyor, satışlar durdu

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan 2021 konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Ocak-Nisan döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalışla 358 bin 913 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 55,8 azalışla 64 bin 730, diğer satış türleri ise yüzde 23,9 artışla 294 bin 183 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 10,4 azalışla 109 bin 582, ikinci el konut satışları yüzde 4,7 azalışla 249 bin 331 olarak gerçekleşti.

Konut satış verilerini değerlendiren İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım şunları söyledi:

Geçen yıl başlayan Covid-19 salgını ile birlikte aniden daralan gayrimenkul satışları, devlet ve sektör tarafından alınan önlem ve sağlanan teşviklerin etkisiyle uzun vadeli artış trendine girdi. Geçen yıl hazırlıksız yakalan sektördeki konut satışları, aylık dönem itibariyle keskin bir çıkış sağladı.

MAYISTA DARALMA OLACAK

Hafta sonu kısıtlamalarının etkisiyle Nisan 2021 dönem satışları Mart 2021 dönemine göre daralma gösterdi. Bu daralmanın tam kapanma yaşadığımız Mayıs 2021 döneminde bir kat artmasını bekliyoruz. Ancak kapanma sonrasında sektörde başlamasını beklediğimiz kampanyalar ve devletten gelmesini beklediğimiz teşviklerle ile birlikte konut satışlarındaki ivmenin yönünün tekrar yukarı doğru olmasını bekliyoruz.

TAM KAPANMA ETKİSİ

İnşaat ve gayrimenkul sektörü olarak Ramazan Bayramı sonrasını iple çekiyoruz. Pandemi nedeniyle ülkemizde yaşanan 20 günlük tam kapanma, konut satışlarını olumsuz etkiledi. Sektörümüzdeki firmaların şantiyelerdeki inşaat çalışmaları kesintisiz devam ederken, kısıtlama nedeniyle satış ofislerindeki görevli arkadaşlarımız, online veya telefonla hizmet vermeye devam ettiler. Ancak online konut satışı çok fazla olmuyor.

SATIŞ OFİSLERİ KAPALI

Zira birçok insan hayatları bOyunca yaptıkları birikimleri, hayallerindeki yuvaya dönüştürmek isterken, her şeyi yerinde görmek istiyor. Örnek daireleri gezip, malzemeleri incelemek istiyor. Projenin bulunduğu lokasyonu, manzarayı canlı olarak görmek istiyor. Bu nedenle, satış ofislerinin kapalı olması veya konut sahiplerinin projeye gelememesi, satışları oldukça olumsuz etkiledi.

Buna rağmen tam kapanma sürecinin Covid salgınının yavaşlamasına/azalmasına katkı sağlayacağı yönünde umudumuz sürüyor. Özellikle hafta sonu kısıtlarının da kaldırılmasıyla birlikte satışların da canlanmasını bekliyoruz.

YABANCIYA SATIŞ

Aynı beklentimiz yurtdışı uçuşlardaki kısıtlamanın kalmasına bağlı olarak yabancı satışlarında da sürüyor. Özellikle yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %416,1 artarak 4 bin 77 seviyesinde gerçekleşmesi, önümüzdeki aylardaki satış beklentimizi revize ettirdi.