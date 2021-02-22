İYİ Parti: Merkez Bankası’nın rezervi nasıl eridi, bakan açıklamalı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BÜTÇEDE BU YIL YÜZE 72,2’LİK FAİZ GİDERLERİNDE ARTIŞ VAR”

Usta açıklanan 2021 yılı bütçe sonuçlarında geçen yılın Ocak ayına göre çok büyük açık oluştuğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bütçenin özellikle faiz giderlerinden çok yüksek bir artış var. Bütçede bu yıl yüzde 72,2'lik bir faiz giderlerinde artış vardır. Bütçenin vergi gelirlerinde özellikle kazanç vergilerinde çok sınırlı bir artış görüyoruz. Pandemideki istihdam kayıplarının vergi üzerindeki olumsuz etkisi görülmeye başlamıştır. Geçen yıl faiz gelirlerinden alınan vergilerde indirim yapılmıştı şimdi onun olumsuz etkilerini de vergi sonuçlarında görüyoruz. Hemen ivedilikle yapılması gerekenler, harcama kalemlerinin hükümet gözden geçirmelidir. Gereksiz harcamalardan mutlaka tasarruf edilmek durumundadır. Bu şu demek değildir, pandemi ile mücadele kapsamında özellikle esnaf kesime verilmesi gereken destekler vardır şu ana kadar yapılan desteklerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur, oradaki desteklerin devam etmesi ekonominin sıhhati açısından gereklidir.”

“BÜYÜK ŞİRKETLERE KIYAK”

Hava limanlarındaki büyük şirketlere uygulanan ayrıcalıklara dikkat çeken Usta, “Hava limanları ile ilgili bir kısım destekler açıklandı. DHM'nin işlettiği hava limanlarında gerek havayolu şirketlerine gerekse oradaki bir kısım ticari mahal hizmetlerine, yer işletmeleri şirketlerine 2020 yılında kesilen faturaların iptal edileceği söylendi. Bu bir miktar normal karşılanabilir 2021 yılında zam yapılmayacak, burada da biraz abartıldı. TAV'ın işlettiği havalimanları ile ilgili de kiralarda süre uzatımı yapılıyor iki yıl süre uzatılıyor 2022 kiraları 2024'e erteleniyor. Pandemi var ama iki yıl süre uzatımı çok cömertçe yapılmış bir süre uzatımıdır. Burada yapıyorsunuz cömertliği, burada temel problem şu, hiçbir şekilde şeffaflık yok, her şeyi Cumhurbaşkanı açıklarken buralarla ilgili Cumhurbaşkanını bir açıklaması da yok. Önümüzde daha büyük mesele İstanbul Havalimanı ile ilgili talepler var onlar gelecek. Orada büyük ödemeler var dolayısıyla bunu biraz sessiz sedasız halletmek istermiş gibi hükümetin bir tavrı var.” dedi.

“ESNAFA DESTEK KONUSUNDA SON DERECE CİMRİ OLAN HÜKÜMET, BÜYÜK ŞİRKETLER KONUSUNDA NİYE BU KADAR CÖMERT OLMUŞTUR”

İktidarın esnafa destek konusunda cimri davrandığını, büyük şirketlere ise son derece cömert olduğuna vurgu yapan Usta şöyle konuştu; “Biz burada şeffaflık istiyoruz buradaki ertelemelerin mali boyutu nedir, bundan sonra yapılacak olanların mali boyutu nedir onları görmemiz gerekiyor. Esnafa destek konusunda son derece cimri olan hükümet büyük şirketler konusunda niye bu kadar cömert olmuştur onu da bize açıklamasını kendisinden istiyoruz. Bir yandan destek ödemeleri verirken diğer taraftan yolcu garantileri devam edecek midir? Basın çıkan haberlere göre garanti ödemelerinin devam edeceği yönünde bilgi geliyor. Kullanılmayan Atatürk Havalimanı için garanti ödemeleri bu süreçte devam edecek midir? Bu konuda da bir açıklama gerekiyor. En önemlisi İstanbul Havalimanı ile ilgili talepler nasıl değerlendirilecek. Oranın ortakları işletmecileri Türkiye'nin çok iyi tanıdığı hükümete yakın müteahhitler dolayısıyla orada yapılacak husus önemli. Mücbir sebep ile ticari denge arasındaki risk iyi gözetilmeli. Yani her şeye mücbir sebep deyip ticari riskler de vardır bu ayrımın iyi yapılması gerekir.”

“ESNAFIN VE BANKALARIN BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILMALI”

Esnafın içinde bulunduğu zor duruma da dikkat çeken Usta, “Esnafın durumu hala çok kötü, çok ciddi bir kapanma var. İşyerleri kapanıyor yani sistem yavaş yavaş çöküyor hükümet bunun farkında değil hala inkâr eden bir yönetim anlayışı var. Bizim 14 Aralık 2020'de yaptığımız bir basın açıklamamız vardı hükümetten esnafa yönelik beklentilerimizi ifade etmiştik, oradaki bir maddenin önemli olduğunu hala da yapılması gerektiğini söylüyorum. O da şu, esnafın Mart 2020'den sonra kullandığı kredilerin ödeme vakti geldi fakat esnaf ödeyecek durumda değil dolayısıyla bir yandan esnaf mağdur olacak diğer yandan bankalar mağdur olacak. Bu mağduriyetin çözülmesi gerekiyor. Burada devlet, bankalar ve esnafın borçlarını yeniden yapılandıracak bir yıl süreyle ertelenmeli ve ondan sonra makul taksitlendirilmeli buradaki faiz yükünün de esnafa yüklenmemesi gerekir. Bu faiz yükünün bir kısmını haviye yüklenir bir kısmını da bankalar fedakârlık yapabilir.” ifadelerini kullandı.

“BU İŞİN PEŞİNİ BİZ BIRAKSAK DA TÜRK MİLLETİ BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAZ”

Usta, Merkez Bankasının rezervlerinde 128 milyar dolar erime olduğunu hatırlatarak konuşmasını şöyle sonlandırdı; “Merkez Bankası’nın rezervlerine ilişkin tartışma devam ediyor. 128 Milyar dolar civarında rezervlerde erime var. Hükümet istiyor ki, muhalefete bu işin peşini bıraksın. Bu işin peşini biz bıraksak da Türk milleti bu işin peşini bırakmaz. Bu işin hesabı bir gün sorulacaktır. Bu rezervler hiçbir şekilde Merkez Bankalarının uygulamadığı bir usulle erimiştir, daha doğrusu nasıl eridiği bilinmemektedir, hiçbir açıklama yapılmadan erimiştir. Bir kısım politikalar çerçevesinde hata da yapılabilir ancak bunlar şeffaf yapılır. Merkez Bankaları attığı her adımı açıklamak zorundadır. Bizim 128 milyar rezervimiz eridi Merkez Bankası bu rezervleri sattığına dair bir açıklama yapmadı. Sayın Lütfü Elvan eğer bir açıklama yapacaksa bu rezervlerin nasıl eridiğine ilişkin bir açıklama yapması gerekir. Biz bakanın açıklamasından bu rezervlerin eridiğinin kabul edildiğini birinci ağızdan işitmiş olduk.”

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