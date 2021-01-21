Kamu bankaları sattıkları dolarları yerine koyuyor

Kamu bankalarının geçen yıl Ağustos ayında 12 milyar doları aşan yabancı para net açık pozisyonu 15 Ocak itibarıyla 400 milyon doların da altına geriledi.

BDDK verilerine göre kamu bankalarının yabancı para net genel pozisyonu 15 Ocak itibarıyla -394 milyon dolar oldu. 8 Ocak’ta açık 669 milyon dolardı. En yüksek açık ise 12.24 milyar dolar ile 7 Ağustos 2020 haftasında görülmüştü.

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TEMMUZDA 10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Kamu bankalarının 2019 sonunda neredeyse sıfır olan net döviz pozisyonları Haziran 2020’den itibaren belirgin açığa dönmüştü. Temmuz ortasında 10 milyar doların üzerine çıkan döviz açık pozisyonu ağustosta ise 12 milyar doları aşmıştı. Eylül ayı itibarıyla düşüşe geçen açık pozisyon ekim sonu itibarıyla 5 milyar dolar civarındaydı.

Geçen yıl TL’nin istikrarlı ve rekabetçi bir seyir izlemesi Türkiye’nin yeni temel bir ekonomi politikası haline gelmiş, yaz aylarında da Merkez Bankası rezervlerinden yapılan döviz satışlarına kamu bankaları da eklenmişti.

Kamu bankaların net döviz açık pozisyonlarının hızlı yükseldiği dönem, TL’nin dolar karşısında 6.85 ile uzun bir süre yatay seyir izlediği döneme denk geliyor.

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KASIM AYINDA SON BULDU

İlgili politikalar kasım ayı itibarıyla ekonomi yönetimindeki değişimle son buldu ancak son 2 yılda TCMB döviz satışları nedeniyle 130 milyar dolar rezerv kaybetti.

BDDK bankaların yabancı para net genel döviz pozisyonunun, yasal öz kaynağın yüzde 20’si üzerine çıkmasını istemiyor. Düzenleme kısa sürelerle bu sınırın aşılmasına izin verse de bunun senede altı defayı aşmaması da gerekiyor. Geçen yıl kamu bankaları temmuz başında yüzde 20 oranını aşmış ve sonrasında daha da artmıştı. (REUTERS)

