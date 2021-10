Kilosu 10 TL’ye kadar düştü, esnaf uyardı

Karadeniz'de fırtınanın dinmesiyle sezon içinde kilosu 20-40 TL arasında değişen hamsi, 10 TL'ye kadar düştü. Fiyatların daha aşağı inmeyeceğini belirten balıkçı esnafı, tuzlama yapmak isteyen vatandaşı hamsinin ilerleyen günlerde her an kaybolabileceği konusunda uyardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karadeniz’deki fırtına nedeniyle fiyatı kısa sürede iki katına çıkan ve sezon boyunca kilosu 40 lirayı gören hamsi fiyatları, fırtınanın dinmesiyle geriledi.

Halihazırda hamsi fiyatlarının 10 TL, istavritin 15, palamutun 40-50, mezgitin ise 15-50 TL arasında değiştiğini kaydeden balıkçı esnafı, en çok talebin hamsiye olduğunu söyledi.

Hamsinin hem fiyat olarak hem deniz suyunun soğumasından dolayı lezzet olarak şu an tam tuzlama zamanı olduğunu belirten Trabzon’un Moloz mevkiindeki balıkçı esnafı, ilerleyen günlerde hamsinin her an kaybolabileceğine dikkat çekti. Vatandaşın bunu iyi değerlendirmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulundu.

‘FİYATLAR BUNDAN AŞAĞI DÜŞMEZ’

Hamsinin bol olmasının diğer balık çeşitlerine olan talebi azalttığını belirten balıkçılar, sezon olarak hamside en bereketli dönemi yaşadıklarını belirtti.

Balıkçı esnaflarından Mehmet Can Örseloğlu, “Hamsi şu an bol, fiyatı da uygun. Vatandaşın tam isteği gibi, hem cebe uygun hem de lezzet olarak iyi durumda” dedi.

“Artık hamsinin fiyatı da bundan aşağı pek olmaz diye düşünüyorum” diyen Örseloğlu, “Vatandaş hamsinin bol olduğu bu günleri fırsat bilip bol bol tuzlama yapmasını tavsiye ediyoruz. İlerleyen günlerde hamsi bu kadar bol olmayabilir. Dolayısıyla bu fırsatı iyi değerlendirsinler” diye konuştu.

KAYA LEVREĞİ 80 TL, BARBUN 125 TL’Yİ BULUYOR

Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, bugünlerde tezgahlarda çiftlik balıklarının daha ağırlıklı olduğunu dile getirdi.

“İri istavrit İzmir'den geliyor, çok eskiden bizim bölgemizde de zaman zaman olurdu” diyen Kavzoğlu, “Kilosunu 80-100 TL arasında satıyoruz. Küçük boy istavritin kilosu ise 15 TL” dedi.

“Palamut bu sezon pek olmadı az miktarda geldiği için fiyatı da günden güne değişiyor” diyen Kavzoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün satışımız 55-60 TL. Dolayısıyla vatandaş pek rağbet göstermiyor. Hamsi kilosu 10-15 TL arası, barbun 75-125 TL arasında değişiyor. Kaya levreği 75-80 TL. Dolayısıyla az olan balığın fiyatı yüksek oluyor. Sezon başında genelde deniz ürünleri olurdu ancak bu günlerde tezgâhlarda çiftlik balıklarının daha ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz.” (İHA)



İlginizi Çekebilir Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı