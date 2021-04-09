KOBİ’lerimiz borç faizinde zirvede

Küresel çapta 16 ülkeyi kapsayan ve 2021 Ocak ayında gerçekleştirilen bir araştırma, dünyada pandeminin yükünü en fazla sırtlanan şirketlerin Türkiye'deki KOBİ'ler olduğunu ortaya koydu. C2FO şirketinin yaptığı araştırmaya göre bu açıdan en sıkıntılı ülke olarak öne çıkan Türkiye'deki KOBİ'lerin çok büyük bölümünün borçlanma maliyeti son bir yılda arttı. Durum, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 95'inden fazlasının küçük ve orta ölçekte işletmelerden (KOBİ) oluştuğu dikkate alındığında ekonomi açısından vahim bir tablo ortaya koyuyor.

YÜK AĞIRLAŞTI

Türk şirketler, pandemide borçlanma maliyeti artışında ilk sırada. Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 69'u borçlanma maliyetinin coronavirüs pandemisinde arttığını söyledi. Bu, pandemi ile mücadele eden Türkiye'deki 3 şirketten 2'sinin sırtındaki borç yükünün ağırlaştığını ortaya koyuyor. Araştırmada şirketlere ödedikleri kredi faizlerinin % 8 ve daha fazla oranda olup olmadığı da sorulmuş. Türkiye bu alanda açık arayla zirvede. Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 93'ü ödedikleri kredi faizinin yüzde 8'in üzerinde olduğunu ifade etti.

KOBİ'LERİN % 73'ÜNÜN ENDİŞESİ İSTİKRARSIZLIK

Araştırma sonuçlarına göre pandemide en büyük endişe ekonomik istikrarsızlık haline geldi. Verilere göre Türkiye'de şirketlerin yüzde 73'ü ekonomik istıkrarsızlıktan endişe ediyor. Türkiye, şirketlerinin ekonomik istikrarsızlıktan en çok endişe ettiği ülke. Bu oran ikinci sıradaki Hindistan'da yüzde 61, üçüncü İspanya'da yüzde 56 seviyesinde.