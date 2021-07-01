Kredi kartı harcamalarında taksit sayılarına düzenleme geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerinde risk ağırlıklarında artışa giderken, taşıt alım kredilerinde taksit sayısını düşürdü.

Düzenlemeye göre, altın alacak kişiler kredi kartına 6 ay yerine 3 aya kadar taksit yapabilecek.

Beyaz eşya ve mobilya alımlarında ise kredi kartına taksitte 12 aydan 9 aya indirildi.

TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için ise taksit 4 ay olarak belirlendi.

Ayrıca taşıt alımlarında da kredi vadesi yeniden düzenlendi. Buna göre fiyatı 120 bin TL ve altında taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.

RİSK AĞIRLIKLARI ARTTI



Bir diğer BDDK kurul kararına göre de, bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarında artışa gidildi.

Buna göre bireysel kredi kartlarında 6 aya kadar olan ve ihtiyaç kredilerinde 12 aya kadar olan vadelerde mevcut durumda yüzde 75 olan risk ağırlıkları yüzde 100’e, daha uzun vadeler için yüzde 75’ten yüzde 150’ye çıkarıldı. (REUTERS-İHA)