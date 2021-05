Lokantacılar: Psikolojimiz bozuldu

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi ve Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bile, esnafın salgın günlerinde yaşadığı zor duruma dikkat çekti.

“SANAYİCİ VE TÜCCARA DESTEK, LOKANTACI ESNAFA BAYRAM ŞEKERİ”

KOSGEB desteklerinin küçük esnafı kapsamadığını belirten Bilen, “Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre KOSGEB aracılığı ile mikro ölçekli işletmelere 30 bin, küçük ölçekli işletmelere 75 bin lira faizsiz kredi kullandırılacağı yöndeki açıklamasından sonra esnafımız bayram öncesi büyük bir umut içine girmişti. Fakat ilgili genelge yayınlandıktan sonra kredi destek paketinden küçük esnafın yararlanamadığını gördük ve çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Zor bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki sıkıntı yaşayan tüm sektörler desteklenmeli ancak üretimine hiç ara vermeyen sanayici ve tüccarımıza gereken her türlü destek yapılırken, zaten kısıtlı çalışan veya yaklaşık 14 aydır dükkanı tamamen kapalı olan yiyecek ve içecek sektöründeki lokantacı esnafımıza ‘Bayram şekeri’ niteliğinde bir kereye mahsus sadece 1000 TL. verilmektedir” dedi.

“ESNAF TOPLUMUN MİHENK TAŞIDIR”

Esnaf teşkilatı olarak destek kredilerinin dışında tutulmalarının kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Bilen, bu durumun küçük esnaf olarak kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Bin yıllık Ahi Evran geleneğinden gelen esnaf teşkilatının, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yaklaşık 100 yıldır, tüm toplumsal ve afet olaylarında her zaman devletine destek olduğunu ve hiç yük olmadan sadece vergisini verdiğini belirten Bilen, “Anayasanın 173. Maddesinde devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır deniliyor, şehrin sönmeyen ışıkları gibi sabahın en erken saatinde her caddede, her mahallede, her sokakta dükkanın tezgahının başına gelen, kısıtlı sermayesi ile günlük gelirini istihdam etmeye çalışan vefakar ve cefakar esnafımıza acilen ses verilip kucak açılması gereklidir. Bugün gelinen nokta şu ki sadece küçük esnaf üzerinden yürütülen salgın süreci, teşkilatımızı çok mağdur duruma sokmuştur, cezalandırılır hale gelmiş, adeta bu salgın sürecinde boyun eğdirilmiştir.” şeklinde konuştu.

“ESNAFIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU”

İşletmelerinin kapalı olmasına rağmen BAĞKUR, stopaj, KDV gibi tüm vergilerinin tahakkuk ettiğini açıklayan Bilen, “Biriken borçlarımız artık bizi kara kara düşündürmekte, endişelendirmektedir. İflasın eşiğine gelenler, kapatanlar, kirasını ödeyemeyip mülk sahibinle ihtilafa düşenler, yok pahasına devretmeye çalışanlar ve 14 aydır tüm kira ve masrafları sabit işleyip sonuna kadar borç batağında olan ama ayakta kalmak için son çaba ve çırpınışlarını yapan esnaf arkadaşlarımız ciddi manada psikolojileri bozuldu, derin travmalar geçirmekteler. Acilen destek kapsama dahil edilmeliler, iki bayram arası can suyu olacak kredilerden yararlandırılmalıdır. KOSGEB kredileri Kobi Finansman Desteğinden faydalandırmak için yetkililer esnafımızın sesine acilen kulak verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“ESNAFA ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE ÖDENEK BAĞLANMALI”

Esnafın acil beklenti içinde olduğunu sözlerine ekleyen Bilen, salgın döneminde esnaf için yapılması gereken talepleri şu şekilde sıraladı:

* Pandemi süresince tahakkuk eden tüm vergilerden kapalı olan esnafımız muaf tutulmalı.

* Elektrik, su, doğalgaz gibi enerji girdilerinden devletimiz kendi payından feragat etmeli veya fatura bazında destek olmalı.

* Önceden biriken, ödenemeyen, gecikmiş kredi ve kredi kartı borçları faizsiz olarak pandemi sonundan en az bir yıl sonrasına ertelenmeli.

* Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımızın faizleri silinerek anapara üzerinden tahakkuk edecek yeni vergilerimizle birlikte ödeyebileceğimiz makul taksitlerle yeni bir vergi barışı sağlanmalı.

* Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar kısa çalışma ödeneği desteklerinin sürdürülmesi, esnafımıza temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için en az asgarî düzeyde bir ödenek bağlanmalıdır.