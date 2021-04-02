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Merkez Bankası Hazine’ye 44 milyar TL aktardı

Merkez Bankası, Hazine'ye önceki gün temettü olarak 44 milyar TL aktardı. Son üç yılda Merkez'in Hazine'ye temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi olarak aktardığı para toplamda 189 milyar TL'ye ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:52, 02/04/2021
HaberlerEkonomi
Merkez Bankası Hazine’ye 44 milyar TL aktardı

Merkez Bankası (TCMB) önceki gün yaptığı olağan genel kurul toplantısının ardından Hazine’ye kâr transferi yaptı.

TCMB verilerine göre, Hazine’nin TL mevduatı, 31 Mart günü bir önceki güne göre 44 milyar TL artışla 63,9 milyar TL’den 108 milyar TL’ye yükseldi.

TCMB, temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi kalemlerini içeren toplamda 44 milyar TL’lik kaynağı Hazine’ye aktardı.

ÜÇ YILDA MERKEZ’DEN HAZİNE’YE 189 MİLYAR TL

Bağımsız denetim raporlarında yer alan verilere göre, 2019'da 55,8 milyar TL olan TCMB'nin vergi öncesi kârı, 2020'de 43 milyar TL'ye gerilemişti.

Banka, 2020 yılı kârının 30,2 milyar TL'sini temettü, 8,5 milyar TL'sini de kurumlar vergisi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktaracaktı. 2019 kârından ayrılan 5,6 milyar TL'lik ihtiyat akçesi ile birlikte Hazine’ye aktarılacak rakam 44,3 milyar TL olarak hesaplanmıştı.

TCMB'nin geçen yıl temettü, ihtiyat akçesi ve vergi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktardığı toplam kaynak 55,8 milyar TL olmuştu. 2019’da ise rakam 88,9 milyar TL ile rekor kırmıştı.

Son üç yılda TCMB’nin temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi olarak Hazine’ye aktardığı toplam kaynak yaklaşık 188,8 milyar TL’ye ulaştı.

Son üç yılda faizlerdeki yükseliş, TCMB kârının da artmasına neden oldu.

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Yayınlanma Tarihi:12:48,