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Milyarderler servetlerine servet kattı

Corona virüsü pandemisinin gölgesinde geçen son bir yılda milyarderler servetlerini 4 trilyon dolar artırdı. Listenin ilk sırasında Amazon.com'un sahibi Jeff Bezos yer aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:32, 05/04/2021
HaberlerEkonomi
Milyarderler servetlerine servet kattı

ABD’de Politika Çalışmaları Enstitüsü (IPS) tarafından yapılan yeni analizler pandeminin geride kalan 1 yıllık sürecinde
2265 milyarderin servetlerini 4 trilyon dolar, yüzde 54 artırdıklarını ortaya koydu.

IPS tarafından Forbes, Bloomberg ve Wealth-X verilerinden derlenen rapora göre 18 Mart 2020-18 Mart 2021 arasında dünyadaki milyarderlerin servetleri 8,04 trilyon dolardan 12,39 trilyon dolara yükseldi.

İLK SIRADA BEZOS VAR

Amazon.com’un sahibi Jeff Bezos, 113 milyar dolardan yüzde 57 artışla 178 milyar dolara çıkan serveti ile dünyanın en zengini unvanını korudu.

Milyarderler sırasında ilk 10’da ikinci sırayı Bernard Arnault ve ailesi aldı. Servetlerini yüzde 114 artırarak 162,6 milyar dolara çıkardılar.

Üçüncü sırada ise servetini yüzde 560 artırarak 162,1 milyar dolara çıkaran Elon Musk yer alırken, servetini en az artıran milyarderlerden Bill Gates, yüzde 29 artış ve 126,5 milyar dolar ile dördüncü sırada kendisini yer bildi.

Marck Zuckerber’in serveti yüzde 86 artışla 101,7 milyar dolara çıktı.

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