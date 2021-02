Notumuz Honduras ve Senegal’den düşük

ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yılki takvimine uyarak Türkiye'ye ilişkin ilk not değerlendirmesini açıkladı. Buna göre Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ‘BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü ise ‘negatif'ten ‘durağan'a revize etti. Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü Ağustos 2020'de durağandan negatife çevirmişti. 2021'in kredi not karnesi merakla beklenirken ‘Dünya Kredi Notu Ligi 2020 raporu da yayınlandı.

DÜNYA KREDİ NOTU LİGİ'NDE 87'NCİ SIRADAYIZ

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya'nın hazırladığı rapor, Fitch Ratings, S&P ve Moody's olmak üzere üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun 2020 yılsonu itibarıyla dünya üzerinde not verdiği 143 ülkenin sıralamasını gösteriyor.

Buna göre, Türkiye Kredi Notu Ligi'nde 2019'a göre 4 basamak yükselerek 87'nci sıraya yerleşti. Ancak sıralamadaki yükselişi ortalama kredi puanındaki kötüleşmeye rağmen gerçekleşti.

‘SON DERECE SPEKÜLATİF'

Rapora göre 2020'de 46 ülkenin kredi notu düştü, 9'unun çıktı. Türkiye'nin 2020'de ortalama kredi puanı ise bir önceki yıla göre 0.3 puan gerileyerek 12'ye düştü. Türkiye bu puanla ‘son derece spekülatif' ülkeler kategorisinde Kenya, Arnavutluk, İran ile birlikte yer aldı. Türkiye geçtiğimiz yıl, son iki yıldır ortalama kredi puanı 12.3 olan Ürdün'ün gerisine düşerken, sıralamada her ikisi de 12.5 puana sahip olan Senegal ve Honduras'ın da arkasından geldi.

2020'de ortalama kredi notu artışı yaşayan 9 ülke arasında ise komşularımız Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna dikkat çekti. Dünyanın en iyi nota sahip 10 ülkesinin tamamı ise Singapur hariç Avrupa'da yer aldı.

“Tutarlı ve Ortodoks politikalar riskleri azalttı”

Fitch'in notlama sisteminde Türkiye için teyit edilen ‘BB-‘ notu, yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında ve ‘spekülatif' olarak adlandırılan kategoride yer alıyor. Açıklamada, kredi not görünümünün durağana revize edilmesinde ekonomi yönetimindeki değişimin etkili olduğu anlaşılıyor. Açıklamada yeni ekonomi yönetimiyle daha tutarlı ve Ortodoks bir politikaya dönüşün kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı olduğuna işaret edildi.