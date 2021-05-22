Patronlar kurtulacak elektrik faturaları artacak

Pandemi döneminde elektrik satamadıkları için zora giren santrallere nakit destek vermeyi öngören yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre, vatandaşın zar zor ödediği elektrik faturalarından karşılanan destek ödemelerinden yararlandırılacak şirketlere yeni şirketler eklenecek. Bu yıl 40'ı aşkın elektrik şirketine vatandaşın kesesinden 2.6 milyar lira ödeme yapılacak. Şimdi destek yapılacak şirket sayısı artacağı için faturanın daha da kabarmasından endişe ediliyor.

TEPKİYE RAĞMEN ÇIKTI

SÖZCÜ'nün “Elektriğe patron kurtarma zammı” başlığıyla gündeme getirdiği Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması değişiklik yönetmeliği tepkilere rağmen çıkarıldı. Yeni yönetmelikle, devlete yıllarca yüksek fiyattan garantili elektrik satan yap-işlet santralleri ile yaşlı ve ithal girdi kullanan santrallere de ödeme yapılacak. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, kapasite mekanizması kapsamında bu yıl en az 40 santrale toplam 2.6 milyar lira ödeneceğini, yapılan değişiklikle 1'i ithal kömür, 4'ü ithal doğalgazla çalışan 5 yap-işlet santraliyle çok sayıda yaşlı santralin de bu sayıya ekleneceğini söyledi.

DESTEK VATANDAŞTAN

Olgun Sakarya, yurttaşın elektrik faturasından oluşturulan 2.6 milyarlık kaynağın yeni eklenen şirketlere yetmemesi halinde ilave kaynak atılacak toplanabileceğini söyledi. Sakarya, “Halka yük getiren bu uygulamalar serbestleşme ve özelleştirme politikalarının sonucudur. Toplumsal faydayı gözeten politikalara bir an önce dönülmelidir” dedi.

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