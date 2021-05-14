Türk şirketten elektrik kararı: Resmen kapattılar

Lübnan’a 8 yıldır elektrik sunan ve ülkenin elektrik tüketiminin yüzde 20’sini sağlayan Karadeniz Holding, bugün bir açıklama yaparak, yüzer santrallerini kapatma kararı aldı.

Toplam 370 megawatt üretim kapasitesi olan iki yüzer santral Lübnan’da tüketilen elektriğin yüzde 20’sini sağlarken, Lübnan basınında geçen hafta yer alan habere göre maliye savcısı geçen hafta verdiği bir kararla şirketin usulsüz ödemelerde bulunduğuna hükmederek, hükümete 25 milyon dolar ceza ödemesi ve Karadeniz Holding'e ait iki yüzer santrale el konulması kararını almıştı.

Karadeniz Holding ise savcının gemilere el koyma kararı varken ülkede faaliyet göstermesinin mümkün olmadığını ve borçların bir geri ödeme planına bağlanması halinde elektrik vermeye devam edeceğini belirtmişti.

Fakat bugün Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde, Karadeniz Holding bünyesindeki Karpowership’in yaşanan bu sorunlar sebebiyle üretimi durdurma kararı aldığı duyuruldu.

Reuters’a konuşan kaynaklar bu kararın TSİ 08:00 sularında alındığını ve bunun sebebinin de yüzer santrallerdeki yakıtın bitmesi olduğunu öne sürdü.