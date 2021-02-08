Perakende cirolarında büyük düşüş

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ikinci dalga salgın önlemleri nedeniyle perakende sektörü cirolarında aralık ayında başlayan kan kaybının ocakta da devam ettiğini belirterek, Türkiye’nin önde gelen markalarının ocak ayını ortalama yüzde 50–60 ciro kaybı ile tamamladığını söyledi.

BMD çok katlı mağazacılık, hazır giyim, ayakkabı, kozmetik, aksesuar, ev tekstili ve dekorasyonu, optik, mobilya, küçük mutfak ürünleri gibi alanlarda faaliyet gösteren 400’e yakın markayı temsil ediyor.

Öncel yaptığı yazılı açıklamada, hafta içi çalışma saatlerinin daraltılması, hafta sonları ise sokak kısıtlaması nedeniyle markaların AVM mağazalarında alışveriş saatlerinin yüzde 60’ını kaybettiğini, AVM'lerin ziyaretçi trafiğinde de yüzde 70'lere varan düşüş olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Üyelerimiz arasında yaptığımız yılın ilk anketine göre AVM mağazalarında ocak ayı cirolarında ortalama yüzde 50–60 kayıp var. Diğer taraftan yeni yılla birlikte ham madde girdi maliyetleri ve diğer kalemler nedeniyle giderlerimizde önemli artışlar oldu. AVM'lerde cirosu zorunlu giderleri bile karşılayamayan mağaza sayısı her geçen ay daha da artıyor.”

Perakende markalarının bazı mağazalarda aylık cirosunun yüzde 10'unu genel gider olarak ödemek zorunda kaldığını belirten Öncel, zarar eden mağazalarda markalara bir defaya özel tazminatsız erken çıkış imkânı verilmesinin tek ve en adil çözüm olduğunu vurguladı.

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AVM’LERDE KAPANAN MAĞAZA KADAR YENİSİ AÇILIYOR

Öte yandan bütün olumsuz koşullara rağmen markaların mağaza açılışlarına devam ettiğini belirten Öncel, “2020'de üyelerimizinin yüzde 76’sı AVM’lerde mağaza kapatırken, yüzde 67’si yeni mağaza açtı. Bu yıl da üyelerimizin yüzde 73’ü AVM'lerde mağaza kapatmayı planlarken, yüzde 69’u yeni mağaza açacağını beyan ediyor” dedi ve ekledi:

“BMD anketinde de görüldüğü gibi AVM'lerde neredeyse kapanan kadar yeni mağaza açılıyor. Yani uygun lokasyonda uygun kiralama koşulları sunan, ‘adil ticaret’ ilkesi ile hareket eden, genel giderlerini şeffaf bir şekilde paylaşan, ‘kiracısı ile dost’ AVM yatırımcıları için fırsatlar devam ediyor.” (REUTERS)