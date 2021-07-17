Projeye dayalı menkul kıymetler tebliği yayımlandı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Projeye dayalı menkul kıymetler tebliği’ ile birlikte kamu projelerinin sermaye piyasası araçlarıyla finanse edilebilmesine yönelik düzenleme getirilmiş oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’ ile projeye dayalı menkul kıymetler ve bunların ihracı ile proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında bilgi verildi.

TÜRKİYE’DE KURMAK ZORUNLU

Bu tebliğe göre, proje finansman fonu portföyüne kaynak kuruluşlardan devralınacak, projenin farklı kesimleri dâhil olmak üzere tek bir projenin veya projenin kesintisiz yürütülmesi için yapımı zorunlu olan ilişkili bir projenin, bir kaynak kuruluşun bağlı olduğu konsorsiyumun aynı nitelikteki projelerinin gelir ve diğer hakları karşılık gösterilerek ihraç edilebilmenin önü açıldı.

Düzenlemeye göre Fonun Türkiye'de kurulması zorunlu olacak. Ayrıca fonun, projeye dayalı menkul kıymet ihracı amacı dışında kurulaması ve kullanılması da yasaklandı.

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