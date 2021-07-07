Rusya’da varlık fonu dolar varlıklarını sıfırladı

Daha önce dolar varlıklarını sıfıra indirmeyi planladığını açıklayan ve geçen ay ilk dolar satışını yapan Rusya varlık fonu, dediğini yaptı.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, varlık fonunun elindeki dolar varlıklarını sıfırladığı belirtildi.

EURO VE YUANIN PAYI ARTTI

Dolar cinsi varlıkların payı sıfırlanırken euro ve yuan cinsi varlıkların fondaki payının arttığı aktarıldı. Açıklamada “Euronun payı yüzde 39,7’ye, yuanın payı ise yüzde 30,4’e yükseltildi. Japon yeninin payı yüzde 4,7, nakdi olmayan altın varlıklarının payı ise yüzde 20,2 seviyesinde kaldı” denildi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 3 Haziran’da yaptığı açıklamada, bir ay içinde varlık fonundaki dolar varlıklarının tamamen elden çıkarılacağını duyurmuştu.

Rusya’da şubat ayında alınan kararla, yatırım risklerini çeşitlendirmek için varlık fonunda doların payı yüzde 45’ten yüzde 35’e düşürülmüştü.

Rusya’da varlık fonunun büyüklüğü, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükselmişti. Geçen ay 5 milyar dolarlık ilk satış yapılmış, 35 milyar dolarlık dolar cinsi varlık kaldığı aktarılmıştı.

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