Simone Kaslowski yeniden TÜSİAD Başkanı seçildi

Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Simone Kaslowski’yi, Başkan Yardımcılıklarına İse Murat Özyeğin, Mehmet Tara Ve Bahadır Balkır’ı seçti.
TÜSİAD’ın Yönetim Kurulu asil üyeleri ve sorumlu oldukları yuvarlak masalar:
– Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu Başkanı
– Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Parlamento Ve Kamu Kurumları İle İlişkiler Eş Başkanı Enerji Ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı
– Mehmet Tara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman / Üyeler İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
– Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı
– Barış Oran, Üye / Ekonomi Ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı
– Batu Aksoy, Üye / Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı
– Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Üye / Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı
– İrem Oral Kayacık, Üye / Girişimcilik Ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı
– Nüket Küçükel Ezberci, Üye / Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı
– Önder Sezgi, Üye / Parlamento Ve Kamu Kurumları İle İlişkiler Eş Başkanı
– Serkan Sevim, Üye / Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı
– B.Can Yücaoğlu, Üye / Küresel İlişkiler Ve AB Yuvarlak Masası Başkanı
– Ebru Dicle, Üye / Genel Sekreter
TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
– Oya Narin
– İzel Levi Coşkun
– Emre Eczacıbaşı
– Cem Tüfekçi
– Elvan Ünlütürk
– Serpil Veral
– Meltem Akol
– Azmi Gümüşlüoğlu
– Öget Kantarcı
– Özgür Tanrıkulu
– Perihan İnci
– Cevdet Alemdar
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı (2021-2022)
– Tuncay Özilhan (Başkan)
– Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı)
– Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı)
– N. Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)
– Ömer Aras (Başkan Yardımcısı)
– Agah Uğur (Sekreter)
– Tayfun Bayazıt (Sekreter) DHA