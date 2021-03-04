Spor Bakanlığı’nda gizli saklı ihalelerin önü açıldı

AKP iktidarında, büyük ulaştırma ve şehir hastaneleri projelerinde istenilen ihalenin istenilen firmaya verilmesi için kullanılan Kamu İhale Kanunu'ndaki istisna maddesi bu defa Gençlik ve Spor Bakanlığı için devreye sokuluyor.

Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinde düzenlenen “İstisnalar”, kamu yararını yaraladığı gerekçesiyle en çok eleştirilen konular arasında yer alıyor.

AKP iktidarının ilk yılından başlayarak maddeye onlarca ekleme yapıldı. 30.07.2003'te yapılan ilk 3a maddesi hızla ilerledi, 3z'yi de aşarak, 3 aa maddesine ulaştı. Her eklemede kamu yararına olan “açık usül”den biraz daha uzaklaşıldı.

HER KURUM KENDİ YÖNETMELİĞİNİ YAZIYOR

Yasaya eklenen maddeler ile istisna alım yetkisi verilen kurumlar, bu madde kapsamında alım esaslarını yönergeleri ile kendileri düzenliyor.

2007 yılında mevzautta yapılan değişiklikle yasaya eklenen “3p” bendinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında istisna yetkisi verilmişti.

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN YAYIMLANDI

Bugünkü Resmi Gazete'de 14 yıl önce verilen bu yetkiye dayanarak bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikle Bakanlığın yapacağı ihalelerde, mal ve hizmetlerin istenilen firmalardan satın alınmasının önünü açan çok önemli istisnalar getirildi.

Yönetmelikte, yasanın esas usul olarak öngördüğü rekabete imkan veren açık usül yerine, istenilen ihalenin istenilen firmaya dağıtılmasına imkan veren yeni maddeler ve tespitler sıralandı.

“SONRADAN ÖNGÖRÜLEN” FAALİYETLER

Yönetmelikle, yapılması “sonradan öngörülen” ve “acele” olarak yapılması gereken spor faaliyetleri için her türlü mal ve hizmet alımlarının “21b -Pazarlık” usulüyle, yani kimseye duyurulmadan, özel olarak davet edilecek firmaya verilmesinin önü açıldı.

LİMİT İKİ KATINA ÇIKARILDI

Yayımlanan yönetmelikte, Pazarlık usulünün kullanılmasına imkan tanıyan düşük maliyetli ihaleler için öngörülen Kamu İhale Kanunu'nda belirlenen limit de iki katına çıkarıldı.

DOĞRUDAN TEMİN YETKİSİ DE VERİLDİ

Yeni düzenlemede, Bakanlığa yurtiçi veya yurtdışında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları vb faaliyetlerdeki mal ve hizmet alımı ihtiyacınını, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin yöntemiyle karşılama yetkisi de verildi.

ÖZEL HESAP YÖNETMELİĞİ

Öte yandan, Resmi Gazete’de yine bugün yayımlanan yeni bir yönetmelikle, Türkiye’de yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere bir özel hesabın oluşturulması, yönetimi, işleyişi, özel hesaptaki tutarların harcanması, nemalandırılması ve özel hesaba ilişkin diğer usul ve esaslar da belirlendi.

İlginizi Çekebilir 2 milyar liralık gizli ihale: Yine tanıdık şirkete