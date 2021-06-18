St. Louis Fed Başkanı konuştu, dolar hareketlendi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışı tahminlerini öne çekmesinin ardından piyasalarda dalgalanma yaşanırken, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi James Bullard’dan piyasalarda yankılanan bir çıkış geldi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta varlık alımı azaltma tartışmalarını resmi olarak başlattığını söyledi.

Enflasyon hedeflerine ulaşmak için politikaların düzeltmeye ihtiyacı olduğunu belirten Bullard, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların gelecek haftalarda devam edeceğini vurguladı.

Bullard, CNBC’deki açıklamasında, salgında sona doğru yaklaşılmasıyla faiz artırımlarının gelecek yıl yapılmaya başlanacağına inanan yedi Fed yetkilisinden biri olduğunu belirtti.

‘2022 SONUNDA FAİZ ARTIŞI BEKLİYORUM’

Fed'in gerektiği zaman politika düzeltmesi yapmak için hazır olması gerektiğini söyleyen Bullard, Fed’in ilk faiz artırımını 2022’nin sonunda yapmasını beklediğini söyledi.

Bullard, 2022 yılı boyunca yüzde 2,5-3 arasında oluşacak yüksek enflasyonun faiz artırımı için gereken şartları sağlayacağını dile getirdi.

“İyi bir yıl ve iyi bir başlangıç olmasını bekliyorduk ama beklediğimizden de iyi bir yıl oldu. Beklediğimizden daha yüksek bir enflasyon var ve burada biraz şahinleşmemizin gayet doğal olduğunu düşünüyorum” diyen Bullard, 2021 yılında enflasyonun yüzde 3 olmasını beklediğini söyledi.

Bullard’ın açıklamaları sonrasında 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin faizi 4 baz puana yakın yükselerek yüzde 1,51’e çıkarken Bloomberg Doolar Spot Endeksi 1.143’e çıktı.

Dolar/TL de gün içinde 8,65’e geriledikten sonra tekrar 8,70’in üzerine çıktı.

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