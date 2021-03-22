Tahvil faizlerinde ve CDS’te sert yükseliş

Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alınması piyasalarda deprem etkisi yarattı.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde kayıplar günlük sınır olan yüzde 10’a yaklaşırken, döviz kurlarında da yüzde 10’luk artışlar kaydedildi.

Depremin etkisinin hissedildiği diğer alanlar, Türkiye’nin TL ve döviz cinsi tahvil faizleri ile risk primi (CDS) oldu.

TAHVİL FAİZLERİ 500 BAZ PUANIN ÜZERİNDE ARTTI

Türkiye’nin TL cinsi 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 14,06’dan yüzde 19,30’a fırladı. Bu durum, Türkiye’de Hazine’nin borçlanma maliyetlerinde artış ve tahvillerin değerin sert düşüş anlamına geliyor.

Döviz cinsi tahvil olan eurobonda da faiz yüzde 5,7’den yüzde yüzde 7’nin üzerine çıktı. Eurobondların değeri azaldı.

Türkiye’nin risk primini ölçen 5 yıllık kredi temerrüt takasında (CDS) da 320 puan seviyelerinden 480 puana çok sert sıçrama yaşandı. Bu da, Türkiye’de hem Hazine’nin hem de şirketlerin uzun vadeli dış borçlanma maliyetlerinin artması anlamına geliyor.

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