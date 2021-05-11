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Toplam ciro Mart’ta yıllık yüzde 49.9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Mart'ta aylık bazda yüzde 5.3 ve yıllık bazda yüzde 49.9 arttı.

Güncellenme: 11:22, 11/05/2021
HaberlerEkonomi
Toplam ciro Mart’ta yıllık yüzde 49.9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre aylık bazda; sanayi sektörü cirosu yüzde 5.7, ticaret cirosu yüzde 5.6, hizmet cirosu yüzde 7.2 artarken, inşaat cirosu yüzde 4.2 azaldı.

Yıllık bazda ise; sanayi sektörü toplam cirosu yüzde 53.5, inşaat cirosu yüzde 27.7, ticaret cirosu yüzde 52.5, hizmet cirosu yüzde 39,9 arttı.

Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:19,