TÜİK ‘işsizlik azalıyor’ dedi ancak işsizler umudunu çoktan kaybetti

Kamera: Sinan Tunç

Gerçek rakamları yansıtmadığı gerekçesiyle sürekli eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son işsizlik rakamlarına göre işsiz sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı yüzde 29,1 oldu. TÜİK’in açıkladığı son verileri vatandaşlara sorduk.

“İŞ BULMA UMUDUM ŞU ORTAMDA ÇOK ZOR”

Basın sektöründe çalışırken 2 yıldır işsiz kaldığını kaydeden İlker Akkurt, “Mevcut şirketlerin, kurumların kendini götüremediği, istihdamın azaltıldığı, işten çıkarmaların zorlaştığı bir dönemde, iş bulma umudum şu ortamda çok zor. İşe alma değil, işten çıkarma dönemi. Minimum şekilde yaşayıp, harcamaları minimum derecede tutup maksimum derecede özen gösteriyoruz.

Türkiye’nin ekonomik çıkmazının olduğu bir dönemde bir iş umudu yok. Tünelde bir ışıkta görünmüyor ama yine de başı dik tutup umudumuzu kesmeyeceğiz. TÜİK’in açıkladığı hiçbir veriye inanmıyorum. Realiteye bakarım, gerçeğe bakarım, sokağa bakarım. Gerçek burada sokakta.

Ben de basın sektöründeydim. Açılan kurumlar değil, bizim sektörde kapanan kurumlar var. Açılmak için açılan ama 20-25 gün devam edip kapatılmak zorunda kalan kurumlar var. OlayTV örneği gibi. O yüzden ben ne TÜİK’in verilerine inanıyorum ne açıklanan rakamlara. Gerçek açıklanandan çarpı 10.” diye konuştu.

“AVRUPA’YA NASIL İLTİCA EDERİZ DÜŞÜNCESİ HAKİM”

İnşaat mühendisliği öğrencisi Mahir Çalkentır ise şöyle konuştu:

Sektör çok kötü, durmuş durumda. İnşaat malzemeleri çok pahalı. Az önce arkadaşımla konuşurken Avrupa’ya nasıl iltica ederiz düşüncesi hakimdi. Çünkü Türkiye’de normal bir gencin iş imkanlarını ya da geleceği düşünmesi imkansız hale geldi.

TÜİK’in başına atanan kişi de belli, bu siyasi konjonktürde rakamları düşük tutmak zorundalar. 3 milyon, 4 milyon kişiden bin kişinin iş bulması ne kadar abes bir durum. Bizim bundan utanç duymamız gerekirken biz bundan sevinç duyuyoruz.

“3 DİL BİLMEME RAĞMEN İŞ BULAMADIM”

İmam hatip lisesi mezunu olduğunu söyleyen Emrah Dayan, “Bir inşaatta çalışıyorum. Televizyonlara çıkıp işsizlik oranı düştü diyorlar ya öyle bir şey yok. İmam hatip mezunuyum ama iş yok. Benim inşaatta işim ne? Bir dedikleri diğerini tutmuyor. Çıksam iş bulamam, bulsam da zor bulurum.” derken, 3 dil bildiğini belirten Berivan Geçer, “Öğrenciyim. 2 ay önce iş aradım fakat bulamadım. İngilizce de biliyorum, Korece de biliyorum. Buna rağmen iş bulamadım. Şu an yurt dışına çıkmayı planlıyorum. Benim yaşıtlarım bu şekilde. İş bulabilen varsa ne güzel. Ben hala işsizim.” ifadelerini kullandı.

“BİZ FİLLERİN EZDİĞİ ÇİMENİZ ŞU AN”

Geleceğin mesleği olduğu düşüncesiyle yazılım mühendisliği okuyan Hanzade Beyza Öztürk, “İş bulma umudum var çünkü ona göre meslek seçtim, geleceğin mesleği diye. Ürettiğimiz bir şey olmadığı için işçi olarak yetişiyoruz. Biz, fillerin ezdiği çimeniz şu an. Benim babam da inşaat sektöründe. Mesela bir Türk’e 200 lira günlük yevmiye verene kadar bir Afgan ya da Suriyeli işçiye 100 lira veriyor. Bu sefer Türkler işsiz oluyor. Biz ucuzculuğu, beleşçiliği çok seviyoruz. Ve üretim yapmayıp sadece işçi yetiştirdiğimiz için beyin çok az olduğu, beyni olanlar da sadece birbirlerini besledikleri için işçiler açıkta kalıyor.” diye konuştu.