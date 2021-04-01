Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye Suudi Arabistan’ın boykotunu DTÖ’ye götürüyor

Aylardır Suudilerin Türk mallarına dönük boykotuna sessiz kalan Ankara, nihayet adım atıyor. Yarın başlayacak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısında konu gündeme getirilecek. Öte yandan, ihracat için dolaylı yollar bulunduğu belirtiliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:48, 01/04/2021
HaberlerEkonomi
Türkiye Suudi Arabistan’ın boykotunu DTÖ’ye götürüyor

Ankara, Suudi Arabistan'ın Ekim 2020'den bu yana Türk mallarına karşı uyguladığı gayriresmi boykot konusunda sessizliğini bozuyor.

Reuters'ın haberine göre, yarın başlayacak olan Dünya Ticaret Örgütü Mal Konseyi toplantısında Türkiye, Suudi Arabistan'ın uyguladığı boykotu gündeme getirecek.

İsviçre'nin Cenevre kentinde iki gün sürecek toplantıda konunun gündeme getirileceği belirtildi.

Suudilerin boykotuna karşı uzun süre sessiz kalan Ankara, Suudi Arabistan mallarına dönük bir misilleme adımı atmamış, hatta boykot döneminde Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı sıfıra yaklaşırken, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ihracatı artmıştı.

Suudilerden yumuşama beklenirken, şubatta boykotun sertleştiği görüldü.

Şubat 2021'de Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 93 düşüşle 21 milyon dolara kadar geriledi.

‘DİĞER ÜLKLER ÜZERİNDEN SATILIYOR'

Öte yandan, Reuters, Türk şirketlerin boykotu aşmak için mallarını başka ülkeler üzerinden Suudi Arabistan'a gönderdiğini öne sürdü.

Ajansa konuşan bir Suudi ithalatçı, aracıların Türk mallarını başka ülke limanları üzerinden ülkeye getirdiğini, bir karaborsa ortaya çıkmakta olduğunu, ürünlerin sanki Avrupa ya da Çin'den geliyormuş gibi göründüğünü dile getirdi.

“Gayriresmi ticaret boykotunu aşmak için karaborsa ortaya çıktı” başlıklı haberde Türkiye'nin son dönemde Lübnan ve Umman'a ihracatında bazı ürünlerde yüzde 200 ile yüzde 400 arasında artışlar olduğuna dikkat çekildi.

GİRİŞİMLER SONUÇ VERMEDİ

TOBB Türkiye Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat ise, imalatçıların kumaşlarını Bulgaristan ya da Sırbistan'a gönderip, burada üretimi tamamlayıp, sonra Suudi Arabistan'a ihraç etmeyi değerlendirdiklerini ancak bunun Türk şirketler için ek maliyet getireceğini dile getirdi.

Haberde, bazı büyük Türk şirketlerin boykotu aşmak için Suudi Arabistan makamları nezdinde girişimlerde bulundukları ancak sonuç alamadıkları belirtildi.

İlginizi ÇekebilirTek taraflı boykot: Suudiler sıfırladı, Türkiye artırdıTek taraflı boykot: Suudiler sıfırladı, Türkiye artırdıİlginizi ÇekebilirSuudilerin boykotu en çok tekstil ve tarım ihracatını vurduSuudilerin boykotu en çok tekstil ve tarım ihracatını vurduİlginizi ÇekebilirTürk burgeri satmayan Suudi şirket Türkiye'de sektör lideriTürk burgeri satmayan Suudi şirket Türkiye'de sektör lideri
Ankara Avrupa Bulgaristan Çin Dünya Ekonomi İsviçre Katar Lübnan Meclis Sanayi Sırbistan Suudi Arabistan Türkiye Umman
Yayınlanma Tarihi:09:40,