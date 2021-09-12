Vahşi sulama Türkiye’yi su fakiri yapacak

Borç ve maliyet baskısı altındaki çiftçinin damla sulama sistemlerine geçmeye gücünün yetmediği Türkiye, küresel ısınma ile birlikte su fakiri ülke olma yolunda hızla ilerliyor.

Sayime BAŞÇI

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Küresel ısınma nedeniyle en riskli bölgeler arasında yer alan Türkiye, kuraklığın ardından büyük bir su sorunu ile yüzleşmeye hazırlanırken, tarımdaki vahşi sulama yönteminin Türkiye'yi su fakiri ülkeler arasına sokacağı belirtildi. İmeceMobil, Kibele Projekt ve Softtech Ventures'ın katkılarıyla hazırlanan “Tarımda Su Kullanımı ve Kaynakların Verimliliği” raporunda, 2025 yılında kişi başına yaklaşık 4 bin 800 metreküp su miktarı düşeceği tahmin edilirken su tasarrufunda tarım arazilerinin sulamasının kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Raporda, tarım arazilerinde su tasarrufu yapılmazsa, Türkiye'nin “su fakiri” ülkeler arasına gireceğine, 2025 yılında su tüketiminin tarımda yüzde 17 artacağına dikkat çekildi.

EN ÇOK KULLANIM TARIMDA

Rapordaki verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmeceMobil kurucu ortaklarından Göker Kuzucu, su tüketiminin 2025 yılında tarımda yüzde 17, sanayide yüzde 20 ve evsel tüketimde yüzde 70 artacağını aktardı. “Türkiye'de de tıpkı dünyada olduğu gibi sektörel kullanım bazında tarım lider konumunda bulunuyor. Tatlı suyun yüzde 73'ü tarımda, yüzde 16'sı endüstride, yüzde 11'i de evsel kullanımda tüketiliyor” açıklamasını yapan Kuzucu, Türkiye'nin yeterli tasarruf sağlayamaması durumunda yakın zamanda ‘su fakiri ülke' statüsüne düşeceğine dikkat çekti.

Damla sulamaya çiftçinin gücü yetmiyor

Yapılan araştırmada sorulan “Yaşadığınız bölge tarımsal kuraklıktan ne ölçüde etkileniyor?” sorusuna katılımcıların yüzde 36.8'i “Ciddi verim kaybına neden oluyor” cevabını verirken, Yüzde 34.9'u “Artık bu konuda ciddi desteğe ihtiyacımız var” cevabı verdi. Yüzde 16.5 ise; “Yüzde 25'in altında verim kaybına yol açıyor” dedi. Ayrıca, damla sulama kullanmayan çiftçilerin yüzde 62.1'i finansmanı olmadığını açıkladı.