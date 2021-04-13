Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur?

Piyasalarda yön belirleyici olacak olan faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Merkez Bankası’nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak ilk toplantının sonunda politika faizinin yüzde 19 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. Yabancı kurumlar da bu ay politika faizinde değişiklik beklemiyor.

22 EKONOMİSTTEN 21’İ DEĞİŞMEYECEĞİ GÖRÜŞÜNDE

Foreks anketine katılan 22 ekonomistin 21’i faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 1 ekonomist ise faizin 100 baz puan artışla yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceğini öngördü.

2021 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 12 ekonomistin medyan tahmini yüzde 15,50 seviyesinde gerçekleşti.

Yıl sonu anketine ilişkin en düşük faiz tahmini yüzde 13,00, en yüksek tahmin ise yüzde 18,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette yıl sonu faiz beklentisi yüzde 14,25 seviyesinde oluşmuştu.

TCMB, ocak ve şubat aylarında faizi beklendiği gibi yüzde 17,00 seviyesinde tutmuştu. Geçen ay 100 baz puanlık faiz beklentiye karşın, Merkez Bankası 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz yüzde 19,00’a yükseltilmişti.

YABANCI KURUMLAR NE BEKLİYOR?

Yabancı kurumlar da Merkez Bankası’nın bu ay yapacağı toplantıda faizi değiştirmesini beklemiyor.

Unicredit ekonomistleri, yayımladıkları araştırma notunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 15 Nisan’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri sabit tutmasını beklediklerini belirtti.

Gelecek aylarda yukarı yönlü enflasyon eğiliminin, üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına yansımasıyla devam edeceğini belirten analistler, manşet enflasyonun mayıs ayında yüzde 18'in üzerine çıkabileceğini söylüyor.

Bu enflasyon eğiliminin TCMB'yi 2021'in ikinci çeyreğinin sonuna kadar faizleri sabit tutmaya zorlayabileceğine değinen analistler, TCMB'nin Temmuz ayından itibaren faiz indirmeye başlayabileceğini ve sene sonunda faizi yüzde 15 seviyesine çekeceğini düşünüyor.

DEUTSCHE BANK

Deutsche Bank, yayımladığı araştırma raporunda, Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında, kurulun bir önceki kurula göre daha güvercin olmasına rağmen, politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutacağını belirtti.

Yatırımcı toplantısında TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun verdiği ortodoks mesajların bu görüşte etkisi olduğunu söyleyen Deutsche Bank analistleri, temel senaryolarının bu olmadığını ve beklenenden erken bir parasal genişleme adımının atılması durumunda negatif piyasa tepkisi beklediklerini vurguladı.

MONEX EUROPE

Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini sabit tutmasını beklediklerini söyleyenler arasında İngiltere merkezli Monex Europe da yer aldı.

Sözlü yönlendirmelerin şimdilik Türk Lirası'nı istikrarlı kıldığını belirten kurum, enflasyonun yüzde 19'a doğru yükselmeye başlaması ve dış finansal risklerin gerçekleşmeye başlamasıyla birlikte yatırımcı beklentileri için bunun yeterli olmayacağını vurguladı.

MUFG BANK

MUFG Bank analistleri, yayımladık bir araştırma notunda, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını beklediklerini söyledi.

Analistler, Kavcıoğlu'nun önceki köşe yazılarının aksine iletişimde daha şahin bir tutum sergilediğini vurguladı.

JP MORGAN

JP Morgan ise daha önce yayımladığı bir araştırma raporunda, eylül ayına kadar faizlerde bir değişim beklemediklerini, eylül ayında ise 100 baz puanlık bir kesinti beklentisinde olduklarını belirtmişti.

Yüksek enflasyon, dış finansman ihtiyacı ve küresel finans koşulları göz önüne alındığında politika değişikliği için çok fazla bir alan bulunmadığını belirten kurum, yeni merkez bankası başkanının enflasyonu düşürmeyi, şeffaflığı ve öngörülebilirliği taahhüt etmesinin güven verici olduğunu ifade etmişti.

KAVCIOĞLU FAİZ HAKKINDA NE DEDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı açılışında yaptığı konuşmada, “Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.” demişti.

“Merkez Bankası'nın kanunla belirlenmiş görev ve yetkileri çerçevesinde enflasyonda kılıcı düşüşü sağlamaya, para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Orta vadeli enflasyonda yüzde 5 hedefine sıkı sıkıya bağlıyız.” ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, “Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.” açıklamasında bulunmuştu.

Kavcıoğlu, bir hafta vadeli repo faiz oranının para politikası açısından temel politika aracı olmaya devam edeceğini ifade etmişti.

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