Yangından etkilenenler için Bankalar Birliği’nden tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yaşanan orman yangınları nedeniyle ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin borçlarının ödenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sunulmasında gerekli kolaylıkların sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) dün akşam yapılan açıklamada, yaşanan yangın felaketi nedeniyle TBB Yönetim Kurulu’nun acil bir toplantı yaptığı bildirildi.

Yapılan görüşmelerde yangının yol açtığı tahribat nedeniyle, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda TBB üyelerine tavsiyede bulunulmasına karar verildiği belirtildi.

‘MÜCBİR HAL’

Toplantıda ayrıca, mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verildi.

Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin de taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verildiği duyuruldu.

İlginizi Çekebilir BDDK'dan Düzce, Rize ve Artvin için kredi düzenlemesi

İlginizi Çekebilir Bütçe disiplini alt üst yeni vergiler yolda