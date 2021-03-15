Yeni nesil köle işçilik korkusu

Cuma günü açıklanan programda, “Yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacaktır” başlığı altında uzaktan çalışma ve kısmi süreli çalışmadan oluşan iki maddeye yer verildi. Pakette, bu iki esnek çalışma yöntemiyle ilgili “Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecektir. Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Paketteki bu maddeler, işçi sendikaları cephesinde ‘yeni tehdit riski' olarak algılandı. Sendikacılar, “Paketteki ifadeler şimdilik ‘korkulacak' bir durumu işaret etmiyor. Ancak bugüne kadar çalışma hayatıyla ilgili hazırlanan tüm taslak düzenlemelerde işçi haklarına yönelik ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldık. Yeni nesil çalışma yöntemiyle yeni nesil köle işçiliğin hedeflenip hedeflenmediğini ancak taslak ortaya çıkınca görebiliriz” dedi.

Seçim var, hata yapmazlar

Paketi değerlendiren bir sendikacı, işverenlerin yoğun işsizlik baskısıyla karşı karşıya kalan hükümeti her fırsatta işçi haklarını budayacak düzenlemeler yapmaya ittiğini ifade etti. Başta kıdem tazminatı ve iş güvencesi olmak üzere işçi haklarının gaspına yönelik girişimleri durdurmayı başardıklarını belirten sendikacı, “Seçimlerin 2023'te yapılacak olması endişelerimizi hafifletiyor. İşverenler çok istese de milyonlarca işçinin tepkisini çekecek bir hata yapılacağını sanmıyoruz” dedi.