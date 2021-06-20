Yerli turist yeterli olmaz

Turizm bu sene de Covid-19 nedeniyle bitkisel hayata girdi. En çok turistin geldiği Rusya, Almanya, İngiltere gibi ülkeler henüz “Yeşil ışık” yakmadı ve temmuz, ağustos aylarında umutlar yerli turiste bağlandı. Ancak turizmciler yerli turistin, bu seneyi kurtarmaya yetmeyeceği konusunda fikir birliği taşıyor. Turizmciler, Marmara'da görülen müsilajın yerli turisti Ege ve Akdeniz'e kaydıracağı düşüncesine de temkinli yaklaşıyor. Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 2019'da 58 milyon olduğunu 2020'de ise 16 milyona düştüğünü belirten turizmciler, yıl içinde turizm aktivitesine katılan yerli turist sayısının ise 10 milyon olduğunu, bunun içinde akraba ziyareti yapanların da bulunduğunu hatırlatarak “Yerli turist bu yılı kurtarmaz” görüşündeler…

KALABALIKTAN KAÇILIYOR

Türkiye'yi bu yılın ilk 5 ayında ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 70.2 oranında azaldı. Türkiye'nin 2020'de elde ettiği turizm geliri de bir önceki yıla göre yüzde 65 düştü ve 12 milyar 60 milyon dolar oldu. Covid-19 nedeniyle insanların kalabalık yerlerden uzak durma eğilimi yerli turistler arasında da doğa turizmine ilgiyi artırdı. Doğa ile baş başa kalacakları bölgeleri tercih eden yerli turistler artık büyük oteller yerine küçük butik oteller, ev turizmi, villa kiralama, küçük gruplarla yat turları ve karavan konaklamasını seçiyor.

YABANCI OLMADAN ZOR

17 günlük tam kapanmanın ardından yerli turist rezervasyonların arttığını belirten turizmciler, buna rağmen yabancı turist olmadan sektörün 2021'den çıkmasının zor olduğunu vurguluyorlar. Rusya'nın 22 Haziran'da uçuşları açması durumunda 2021 turizmi için bir umudun doğacağı beklentisi hakim… Ancak şartlar olumlu gelişse de 2021, Türk turizmi açısından iç açıcı olmayacak…

Sezon olumsuz tablo ile tamamlanacak

Marmaris Selimiye'de turizm ve otel işletmeciliği yapan Ali Pala, Marmara'da görülen müsilajın yerli turisti Ege ve Akdeniz'e yönlendirmesini fazlaca beklemediklerini belirterek, ‘'Marmara bölgesi tatilcileri daha çok yazlığı olanlar ve gelir seviyeleri belirli düzeyde. Ama yine de özellikle Eskişehir, Ankara ve Bursalılardan Ege ve Akdeniz'e kayma olur. Son iki yıldır insanların tercihi kalabalıklardan uzak beldeler ve küçük oteller… Temmuz ve ağustos aylarında hareketlenme olacak ancak maalesef bu yıl da Türk turizmi sezonu olumsuz bir tablo ile tamamlayacak. Tek umudumuz İngiliz ve Ruslarda” dedi.