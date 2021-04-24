Bakan Kurum: Üsküdar’da İstanbul’un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini pazartesi günü başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çamlıca’da düzenlenen bayrak töreninde, Üsküdar’da bulunan Küplüce Mahallesi için talimat vermişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar’da bulunan Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi’nde incelemeler yaptı. İnceleme öncesi Bakan Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ziyaret etti.

“KİRAZLITEPE MAHALLESİ’NDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM AĞUSTOS AYINDA BİTECEK”

Kirazlıtepe Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi:

* Üzerinde bulunduğumuz alan Üsküdar’da Kirazlıtepe. Tam iki buçuk yıl önce burada kentsel dönüşüm projesini başlattığımızda burada bulunan vatandaşlarımızın tamamıyla anlaşamamıştık. İlk anlaşma oranımız yüzde 35 seviyelerindeydi.

* Ancak biz 18 yılda yaptığımız her işte olduğu gibi kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde projelerimizi yürüttük. Ve Kirazlıtepe Mahallesi’nde çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini başlattık.

* 2 bin konutluk bir projemizin ihale sürecini yürüttük. En son etabımızın ihalesini de pazartesi günü itibariyle yapmış olacağız. Konutlarımız, zemin artı üç dört katı geçmeyen, mahalle kültürünün yaşatılacağı, Çamlıca Cami’miz ve Çamlıca Tepe’mizle komşuluk ilişkilerinin devam edeceği bir proje. Proje ağustos ayı itibariyle bitecek ve hak sahibi kardeşlerinize teslim ediyor olacağız.

“ÖNEMLİ BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLATIYORUZ”

Bakan Kurum sözlerine şu şekilde devam etti:

* Dün 23 Nisan da sayın Cumhurbaşkanımızın Çamlıca’da bayrak direği dikme töreninde hem çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutladı hem de Üsküdarlı hemşerilerimize müjdeler verdi. Biz de bugün Üsküdar belediye başkanımız ile alan incelemesi yaptık.

* Ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla pazartesi günü itibariyle Üsküdar’ımıza yakışmayan, vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını gideremedikleri, yolların ve alt yapının yeterli olmadığı Ferah Mahallesi’nde, yine arkasında bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ve Küplüce Mahallemizde 140 bin metrekarelik bir alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz.

* Bu proje belki de İstanbul’un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak. Süreci pazartesi günü itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz. Üsküdar’ımıza İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

“AMACIMIZ ESER SİYASETİ YAPMAKTIR”

Validebağ’daki Koru Düzenleme Rehabilitasyon projesi hakkında da bilgiler veren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

* Amacımız İstanbul’umuzda ne kadar riskli yapı varsa bu riskli yapıların dönüşümünü sağlamak. Hedefimiz her yıl 300 bin, 5 yılda bir buçuk milyon acil öncelikli konutu dönüştürmektir icraat yapmaktır, eser üretmektir, eser siyaseti yapmaktır.

* Yine İstanbul’umuzu ilgilendiren çok önemli bir projemiz de Validebağ’daki Koru Düzenleme Rehabilitasyon projemiz. Validebağ 354 bin metrekarelik bir alanda oluşuyor. Bu alanda tescilli yapılarımızın korunduğu bir rehabilitasyon projesi gerçekleştireceğiz.

* Üsküdar Belediyemizle yürüteceğimiz projemizde yaklaşık 30 milyon lira yapım bedeli olacak. Bu bedelin yüzde 50’sini bakanlığımız hibe edecek. Kalanını ise kredi desteği vermek suretiyle Üsküdar belediyemizle bu projeyi yürüteceğiz. Validebağ projemizde şimdiden İstanbul’umuza Üsküdarlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.

“SÖZDE DEĞİL ÖZDE HAREKET EDELİM”

Belediye başkanlarına çağrıda bulunan Bakan Kurum, “Bütün belediye başkanlarımızdan ricam şudur sözde değil özde hareket edelim. Kentsel dönüşümün içinde taşın altına elimizi koyalım. İstanbul’da olası bir deprem bekliyoruz ve bu depreme ne kadar sağlam yapılarla girersek o kadar depremin etkilerinden az zarar görürüz” dedi. DHA