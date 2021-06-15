Elon Musk sözünü tuttu, son evini de satışa çıkardı

Mayıs 2020’de herhangi bir şeye sahip olmak istemediğini ve tüm evlerini satacağını açıklayan milyarder iş insanı Elon Musk, şimdiye kadar Kaliforniya’da altı mülk sattı. Geriye sadece Bay Area malikanesi kalan Musk, sonunda burayı da satmaya karar verdiğini söyledi ve 37 milyon dolara evini satışa çıkardı.

Musk, son evini orada yaşayacak büyük bir aileye satmak istediğini söyledi. Tweet’inde malikane için “özel bir yer” sözlerini kullandı.

Musk, şu anda Boca Chica’da, geçen yıl taşındığı Space Exploration Technologies Corp. Starbase roket üretim tesisinin yakınında 50.000 dolara kiraladığı bir evde yaşıyor.

Sahip olduğu evler ve zenginlik nedeniyle eleştirildiği için mülklerini satışa sunan milyarder iş insanı; şimdiye kadar tüm mülklerini toplam 114 milyon dolara sattı.

ELEŞTİRİLER YÜZÜNDEN EVLERİNİ SATTI

Geçen Mayıs ayında attığı tweet’te “Neredeyse tüm fiziksel eşyaları satıyorum. Ev sahibi olmayacağım” yazdı.

Musk, bu durumu Podcast sunucusu Joe Rogan’a açıklarken, servetine yönelik eleştirileri etkisiz hale getirmenin bir yolu olarak bunu yaptığını söyledi: “Bence mallar insanı biraz ağırlaştırıyor. Ve bir tür saldırı için kullanılıyor. İnsanlar, ‘Hey, milyarder, bütün bunlara sahipsin’ diyor. Eh, artık eşyalarım yok; şimdi ne diyeceksin?”

GENE WILDER’IN EVİNİ DE SATTI

Musk, satışlarına Haziran 2020’de Los Angeles’ın Bel Air bölgesindeki 29 milyon dolara satılan 20.200 metrekarelik bir malikane ile başladı. Zillow listesine göre malikane; bir kütüphaneye, meyve bahçesine, beş arabalık garaja, misafir süitine, tiyatroya, okyanus ve şehir manzarasına sahipti.

Daha sonra, ekim ayında eskiden Gene Wilder’a ait olduğu için özellikle kendisi için özel olduğunu söylediği bir evi sattı. Evi satarken ruhundan bir şey kaybetmemesi için yıkılamaz şartı koştu. Musk, malikaneyi 2013 yılında 6.75 milyon dolara satın almıştı ve Wilder’ın yeğeni Jordan Walker-Pearlman’a 7.2 milyon dolara sattı.

Aralık 2020’de Musk, Bel Air’deki dört komşu evi toplam 61.8 milyon dolara sattı. Ve Rogan’a 2018’de sadece bir tanesinde yaşadığını ancak gizlilik sağlamak için üç ev satın aldığını söylemişti.

Ancak 2020 Mayıs ayındaki açıklamasından da önce Musk, ilk büyük Kaliforniya mülkünü Ağustos 2019’da satmıştı. 2014 yılında 3,7 milyon dolara satın aldığı üç yatak odalı, üç banyolu modern ev, tavandan tabana pencerelere ve tuzlu su havuzuna sahipti.

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