Frank Sinatra’nın 15 yıldır alıcı bulamayan malikanesi yeniden satışa sunuldu

Frank Sinatra'nın California'daki saklanma yeri olarak bilinen evi 2007'den beri düzenli olarak satışa sunuluyor, ancak her seferinde hiçbir alıcıyı çekmeyi başaramıyor.

Son olarak 7 Mayıs'ta satışa sunulan mülkün, ıssız bir yerde olması satış işlemlerinin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

15 yıldır yeni sahibini bekleyen villanın ismi olan Villa Maggio ise Sinatra’nın, İnsanlar Yaşadıkça (From Here to Eternity) filminde canlandırdığı Angelo Maggio isminden geliyor.

5 yatak odası, altı banyosu olan mülkün misafirhanesinde de üç yatak odası ve beş banyo yer alıyor. Ayrıca iki banyolu, saunalı ve tek yatak odalı bir havuz evi de bulunmakta.

Sinatra'nın adeta sığınak gibi gördüğü yerde; tatil köyü tarzı bir havuz, geniş bir arka bahçe, ışıklı bir tenis kortu, bir helikopter pisti ve 24 arabalık bir park yeri de bulunuyor. Ve panoramik gün doğumu-gün batımı manzarasıyla oldukça büyüleyici anlar vadediyor.

Sinatra’nın en sevilen konutlarından biri olarak tanımlanan ev onun tarzını ve tercihlerini yansıtacak şekilde de yenilendi. İzole edilmiş durumda olan mülk, Palm Desert ve El Paso mağaza ve restoranlarına sadece 20 dakika uzaklıkta.

