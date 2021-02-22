Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği’nde talana izin vermedi

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin metrekaresi aylık 1,5 liradan kiralanması girişimine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçit vermedi. Yavaş'ın talimatı ile Belediye'nin Anket AŞ firması bürokratları ihaleye katıldı. 74 bin metrekarelik arazi için tek teklifi de başka katılımcı olmayınca 75 bin lira olarak Büyükşehir Belediyesi verdi. İhaleye giren ABB, otopark alanı ve rekreasyon alanı olarak kiraya verilme ihalesine 75 bin lira teklif önerdi. İhale komisyonu kararı teklife yönelik kararını daha sonra açıklayacak.

YAPILAN SUÇTUR

İhale sırasında cübbeleri ile AOÇ önüne gelen Halkın Kurtuluş Partili avukatlar da protesto gösterisi yaptı. HKP temsilcisi Sait Kıran yaptığı açıklamada “AOÇ Mustafa Kemal'in mirasıdır, peşkeş çekmek suçtur. Halkımıza ait bir değer, bir miras yasalar hiçe sayılarak heba edilmekte, yağmalanmakta, yandaşlara peşkeş çekilmektedir'' dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da ‘'AOÇ ihalesine Ankara Büyükşehir Belediyesinin , katılarak ihaleyi alması çok anlamlı. Kiralanan tüm alanların kentsel tarım alanı olarak kullanılması, otopark ve rekreasyon amaçlı uygulamalardan vazgeçilmesi ve geçici bile olsa yapılaşma süreçlerine girilmemesi gerekiyor. Atatürk'ün şartlı bağışla halkına emanet ettiği toprakların ihaleye çıkarılması kabul edilemez'' dedi.