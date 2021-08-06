Sylvester Stallone’nin bir zamanlar hayallerini süsleyen ev 9 milyon dolara satışa çıktı

Ünlü oyuncu Sylvester Stallone ve ailesi için yapılan Hawaii'deki ev, yeniden satışa çıktı. Evin satış değeri 9 milyon dolar (77 milyon lira) olarak belirlendi.

SOZCU.COM.TR

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Birkaç defa el değiştirmiş olmasına rağmen Hawaii’deki ev, ünlü oyuncunun bir zamanlar hayallerinin evi olarak tasarlanmış. Stallone, ailesi için 1988’de yaptırdığı evde her detayı düşünmüş.

Okyanusa kıyısı olan ev, Honolulu mimar Jim Schmit tarafından tasarlandı.

Dört yatak odasına sahip olan evde okyanus ve deniz feneri manzarası sakinlerine huzurlu bir ortam yaratmayı kolaylıkla başarıyor.

Ayrıca çift fırınlı şef mutfağı, ofis olarak kullanılacak ayrı bir alan, okyanus kıyısındaki verandaya açılan oturma odası üst düzey konfor sağlıyor.

Kaliforniya’da şarap ticareti ile uğraşan evin şu anki sahipleri Schyer Ailesi, Stallone’den evi 1996 yılında satın almış.

Stallone’nin bir zamanlar hayallerini süsleyen evin bulunduğu bölgeden Carlos Santana da kısa süre önce 20 milyon dolarlık bir ev satın aldı.

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