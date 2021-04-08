Tepkiye neden olan kentsel dönüşüm projesinde İmamoğlu devreye girdi

Eyüp Yeşilpınar Mahallesi'nde İBB şirketi Kiptaş'ın yaptığı kentsel dönüşüm projesi mahalle halkının tepkisine neden olmuştu. 5 Nisan günü mahalleye sabah saatlerinde evlerin su, doğalgaz ve elektriği kesmeye gelen görevlilere yurttaşlar direnince polis biber gazı ile müdahale etmişti. Mahalle sakinleri olayların ardından İBB Başkanlık binasının karşısındaki Saraçhane Parkı'na gelerek protesto gösterisi yapmıştı. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, yaşanan sorunlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

“HERKESİ HAK SAHİBİ KABUL ETTİK”

Kurt, mülkiyeti Kiptaş'a ait olan 2017 yılında riskli alan ilan edilen parsellerin, önceki dönemde satışına karar verildiğini 2019'da göreve gelince satış kararını iptal edip bölgede örnek bir kentsel dönüşüm projesi uygulamak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Mahallede yaşayan vatandaşların hukuken “işgalci” olduğunu, büyük çoğunluğunun tapu tahsis belgesinin bulunmadığını anlatan Kurt, buna rağmen herkesi “hak sahibi” olarak kabul edip 2019 yılında görüşmelere başladıklarını söyledi. Vatandaşa mevcut alanlarından yenileme payı olarak yüzde 20 kesinti önerdiklerini belirten Kurt, “Hak sahipleri, kullanım alanlarının yüzde 80'ine kadar borçsuz sahip olacak. Kesinti yapılan alanı da istiyorsa metrekaresi 3 bin liradan borçlanacak. İnşaatın bitmesinin ardından yaklaşık 24 ay sonra, 3 yıl vade farksız ödeyecek şekilde Kiptaş'a ödeme yapacak. Ödenecek rakam da ortalama 60 bin lira” dedi. Daire başına bin 350 liradan başlayan ve metrekareye göre artan kira yardımı ve taşınma yardımında bulunacaklarını söyleyen Kurt, kiralık ev bulmaları şu an zor olduğu için herkesi Bayrampaşa'da boş durumdaki Kiptaş konutlarına taşımayı da önerdiklerini ifade etti.

İMAMOĞLU DEVREYE GİRDİ

Kurt, “Konuyu siyasete alet etmek isteyen bazı gruplar var ve sonunda olan vatandaşa oluyor. İstanbul'da bu durumda olan hiçbir kimseye bu kadar iyi şartlar sunulmadı. Vatandaş inşaat bitince mahallesine geri dönecek, yerinde dönüşüm yapıyoruz. Pandemi döneminde karda kışta mağdur olmasınlar diye Bayrampaşa'ya taşıyabiliriz. Vatandaşın bunun için motive edilmesini istiyoruz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı, Eyüp Belediye Başkanı'na aradı ve bu konuda ricada bulundu. Siyasileri doğru bilgilendirelim, alandan çekelim diye rica etti” diye konuştu.

“BİR GÜN SONRA DEPREM OLMAYACAĞININ GARANTİSİ VAR MI?”

Vatandaşı “biraz daha durun daha fazla kazanırsınız” diye yönlendirenlerin süreci tıkadığına dikkat çeken Kurt, “Bazı avukat meclis üyeleri dava açıp yürütmeyi durdurma kararı aldıracaklarını söylüyor. Buradan siyasi bir polemik çıkartıp, İstanbul'un geleceği ile oynanıyor. Alan riskli bölge. Bir gün sonra depremin olmayacağının garantisi var mı? O insanlar depremde ölürse ne olacak? Bugün kabul etsinler evlerin önüne tırları yığarım 2 günde Bayrampaşa'ya taşırım. Binalar hazır. Hiçbir para da ödemeyecekler. Aidat da ödemeyecekler. Sulh içinde olmasını, siyasete alet edilmemesini istiyoruz. Orası riskli alan, tahliyesi şart. 5 yıldır mahallenin tahliye edilememesi suç. Bakanla, Eyüp Belediye Başkanı ile İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile ben de görüştüm. Yaptığımız çalışmaya pozitif bakıyor ama kimse bunu dile getirmiyor. Bunun dile getirilip vatandaşın motive edilmesini istiyoruz.”

89 KİŞİ KALDI

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde 158 hak sahibinin 192 bağımsız birimi bulunuyor. 158 hak sahibinden 69'u Kiptaş ile dönüşüm projesi kapsamında sözleşme imzaladı. Uzlaşanlardan 30 bağımsız birim tahliye edildi ve yıkıldı. Henüz sözleşme imzalamayan 89 kişi kaldı. Bu kişilerin 117 bağımsız birimi bulunuyor. Bunların 21'inin içinde kiracı ikamet ediyor.